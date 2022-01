Zagrebačka Kravat Pukovnija postrojila se prvi put u 2022. godini, prolaznici oduševljeni

Kao i svake godine, gdje god su se oni pojavili pratili su ih pogledi oduševljenih prolaznika. I ove je godine, točno u podne nakon pucnja Gričkog topa, tradicionalno jedanaestu godinu zaredom, Kravat pukovnija održala svečanu Smjenu straže i time uveličala ulazak u Novu 2022. godinu u Zagrebu. Zagrepčani, ali i turisti, s veliki su zanimanjem pratili svečanost koju je održalo 13 pješaka i 4 konjanika odjeveni u replike odora hrvatskih vojnika iz Tridesetogodišnjeg rata u 17. stoljeću, predvođeni zapovjednikom Željkom Matejčićem.

- Neizmjerno smo sretni zbog toga što je Kravat pukovnija svečanom Smjenom straže simbolično pozdravila novu 2022. godinu. Svečanost je ove godine bila popraćena pozitivnom i slavljeničkom atmosferom brojnih naših sugrađana, a to je ono što nam je zaista svima potrebno - naglasio je Željko Matejčić, a u ime Academiae Cravaticae ravnatelj Muzeja kravate u osnivanju događaj je komentiao i Mihovil Bogoslav Matković.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL 1.1.2022., Zagreb - Tocno u podne odrzana je tradiocionalna Smjena straze Kravat pukovnije. Ova 11. smjena po redu privukla je mnogobrojne posjetitelje na Trgu bana Josipa Jelacica i ispred Zagrebacke katedrale. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

- Ovih teških godina, s pandemijskim iskustvom, naročito je dobra i sretna činjenica da kravata, u novoj 2022., bude u središtu zbivanja. Značilo bi da će to biti godina svečanosti, radosti, susreta, novih događaja, projekata, zajedništva, vrijednosti, vjernosti i zdravlja. Jer sve to kravata znači, sve to poručuje i objedinjuje. U ime Academie Cravatice, čestitamo svim Zagrepčanima novu 2022. godinu, sa željom da se svečane Smjene straže nastave i sljedećih godina i stoljeća u mirnom i sretnom Zagrebu, Hrvatskoj, Europi i Svijetu - poručio je Mihovil Bogoslav Matković.

Smjena straže Kravat pukovnije održava se, inače, pod pokroviteljstvom Turističke zajednice Grada Zagreba, a konjanici obučeni u ove odore iz 17. stoljeća mame pažnju kroz cijelu godinu. Postati član potrojbe velika je čast, ali iako je ta pozicija otvorena za sve, kandiati prolaze selekcijski postupak, dok ga u konačnici većinom glasova biraju sami članovi pukovnije.