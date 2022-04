Zagreb kupuje standardizirane vrećice za miješani otpad, evo kakve moraju biti

Početkom srpnja na snagu stupa novi model prikupljanja i naplate odvoza otpada, a to znači i da će ga Zagrepčani morati odlagati u standardizirane vrećice zapremnine 10, 20 i 40 litara koje će koštati dvije, četiri i osam kuna. Grad je pak raspisao 53 milijuna kuna vrijedan natječaj kojim nabavlja vrećice, a propisano je i kako one moraju izgledati. Tako u troškovniku natječaja piše da trebaju biti debljine minimalno 30 mikrona, svjetloplave ili prozirne, te proizvedene od polietilena s barem 90 posto udjela recikliranog materijala. Dimenzije su 45x50 centimetara za vrećice od 10 litara, 50x55 centimetara za one od 20 litara te 50x70 centimetara za vrećice od 40 litara. Bit će pakirane u rolama po deset komada, a moraju, piše dalje, biti i u "shelf-ready" pakiranju za trgovačke lance. Grad kupuje 4,8 milijuna rola vrećica od 10 litara, isto toliko onih od 20 te 2,4 milijuna rola vrećica zapremnine 40 litara.

U natječajnoj dokumentaciji također stoji da će se vrećice dostavljati prema terminskom planu, s tim da će se u prvoj "tranši" isporučiti 500 tisuća rola. Zagrepčani će, podsjetimo, svoj miješani otpad morati odlagati isključivo u tim vrećicama, a trebat će također kontrolirati da njihovi spremnici ne budu "kontaminirani" bilo kakvim drukčijim primjercima. U suprotnom bi im na adresu mogla stići kazna u iznosu od 500 kuna. •