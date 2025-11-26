Ako želiš ambijent koji je opušteniji, suvremeniji i bez pretjerane gužve, Jaska je ponovno pravo mjesto.

Ove godine Winter Jaska dobiva potpuno novo izdanje: seli se na novu lokaciju, uz sportske terene unutar nekadašnje Vojarne, gdje od 5. prosinca do 11. siječnja stiže urbano, moderno izdanje zimskog festivala. Prostor se pretvara u moderan, vibrantan i vizualno upečatljiv zimski kvart koji svakog vikenda donosi novo iskustvo — od aktualnih izvođača do kreativne gastro ponude.

Klizalište – sezonska ulaznica samo 30 eura

Klizalište ostaje jedno od najdražih mjesta na Winter Jaski – glavna gradska pozornica na kojoj se svakodnevno odvija prava zimska atmosfera. I ove godine dostupna je sezonska ulaznica za samo 30 eura, koja vrijedi svih 38 dana trajanja manifestacije.

Možeš doći klizati kad god poželiš i koliko god puta želiš – cijela sezona je tvoja.

Subotnja disco groznica

Ove godine pojačavamo gastro ponudu posebnom novosti — Subotnjom disco groznicom, gdje svaki zalogaj pleše u ritmu dobre glazbe. U ponudi vas očekuju zvijezde menija poput Backstreet Bite, savršenog zalogaja za ljubitelje klasika, Macarena Melt koji topi srca, te Spice Girls Spice Chicken s daškom pikantnog šarma. Sve to uz pjenušce i atmosferu koju garantiraju Urban Gurman x Sebastian Bastašić x DJ Johnnie K. Subotnje druženje traje od 10 do 13 sati, i donosi potpuni gurmanski i disco doživljaj.

Obiteljski sadržaj koji stvara uspomene

Zimski festival i ove godine okuplja Jaskance i sve koji vole šarm Jaske na druženjima koja su puna zabave i smijeha. Uz predstavu i susret s Djedom Mrazom na sam Badnjak, posebno se ističe i Winter Japetić, obiteljski izlet po jednoj od najljepših staza Jaske, gdje se skupljaju ukrasi i zajednički kiti bor u planinarskom domu. Neizostavna je i Winter Fritula, natjecanje u pripremi najboljih fritula koje su, naravno, besplatne za sve posjetitelje.

Glazba i zabava tijekom cijelog prosinca i početka siječnja

I ove godine Winter Jaska donosi stvarno bogat glazbeni program. Kroz prosinac i početak siječnja u Jaski nastupaju izvođači koje rado slušamo — od energičnog Vojka V, preko Scifidelity Orchestra, sve do Pavela, Vinka, Vesne Pisarović i uvijek omiljenog Marka Tolje. Tu su i posebni glazbeni događaji poput nastupa Beatles Revival banda, kao i programi za mlađu publiku, uključujući Voice Kids i plesni nastup jaskanskog Plesnog studija Instinct. A kao i svake godine, Stara godina donosi dobro raspoloženje uz tradicionalni doček u podne s Gospodarima tambura. U siječnju, Winter Jaska završava u pravom glazbenom tonu uz Ivu Ajduković, Brunu Oberan, Maria Pavlića i i Ante Gelo bend.

Zašto Winter Jaska?

Zato što je ovdje baš onakvo iskustvo kakvo svi želimo — toplo, jednostavno, iskreno i ugodno. Nova lokacija nastavlja započetu priču, ali donosi i novu urbanu energiju, a program je pažljivo osmišljen tako da svatko može pronaći nešto za sebe. Bilo da dolaziš na koncerte, druženja, dobru hranu ili obiteljske aktivnosti, Winter Jaska opet postaje mjesto koje se posjećuje više puta.

Organizator manifestacije je Turistička zajednica grada Jastrebarskog uz podršku Grada Jastrebarskog, a školu klizanja i ove godine vodi Društvo naša djeca Jastrebarsko.