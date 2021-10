VIDEO Prosvjed u Zagrebu, vraćen mural posvećen Vukovaru: 'Žalosno je da otvaraju rane nakon 30 godina'

Ogorčeni branitelji su se večeras okupili na zagrebačkom Laništu u znak prosvjeda zbog brisanja murala na trafostanici posvećenih Vukovaru. Murale je obrisao HEP, u čijem je vlasništvu trafostanica jer su nacrtani bez njihove dozvole pojasnio je zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlaet.

Na prosvjedu je bio vukovarski branitelj Josip Horvat Madžar koji kaže da je jako ogorčen. Horvat je kazao da je jutros došao HEP-ov kombi i čovjek mu je pokazao nalog za bojanje. "Sve je ovo velika provokacija i velika sramota zbog svih branitelja Vukovara", kazao je. "Nekad su tu znali doći oni koji nisu mogli do Vukovara i zapalili svijeće. Meni je srce stalo kada sam to vidio", dodao je.

Potom su, kaže, organizirali vraćanje murala posvećenog Vukovaru. Sutra će se nastaviti s crtanjem murala. "Kako toga Tomaševića nije sramota, da on to sklanja, gdje je on bio kada je rat bio. Omogućili smo mu fotelju. Sram ga bilo". kaže Horvat.

"Žalosno je što smo za neke političare, kojima su hrvatski branitelji omogućili da dobro žive, samo karcinomi ovoga društva, za njih smo rušitelji njihove socijalističke Jugoslavije. Žalosno je da otvaraju rane nakon 30 godina. Poručio bih ekipi iz štaba, ne dirajte naše rane, ne dirajte naše svetinje, ne dirajte naš dio svemira", kazao je Ante Tandara, također vukovarski branitelj.

Podsjetimo nakon dojave građana, HEP je reagirao i odlučio prebojati sve četiri strane trafostanice. Zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlaet dodao je da se na trafostanici donedavno nalazila dva murala. Jedan koji je bio "problematičan", jer je bio posvećen Slobodanu Praljku, i drugi koji je bio posvećen Vukovaru i nalazio se na tri strane trafostanice. "HEP se očitovao i rekao da nije izdao nikakvu dozvolu za crtanje murala na trafostanici na Savskom gaju", istaknuo je Korlaet objasnivši da je to razlog zbog kojeg su, nakon dojave građana, u HEP-u odlučili prebojali trafostanicu na kojoj je, među ostalim, bio i mural posvećen Vukovaru.