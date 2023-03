UŽIVO Goluža: 'Bandić bi bio ponosan na vas!' Tomašević': 'Znam ja otkud vjetar puše'

Zagrebačka skupština održava svoju 21. sjednicu u ovom sazivu. Na dnevnom redu je 40. točaka. Prvi je na dnevnom redu prijedlog za promjenu Poslovnika koji je izazvao veliko nezadovoljstvo oporbenih skupštinara. Osim o izmjenama Poslovnika, koje danas idu u prvo čitanje, raspravljat će se i i glasati o privremenom skladištenju građevinskog otpada, izvješću o radu gradonačelnika za posljednjih šest mjeseci 2022. te za podružnicu Čistoća... Prihvaćena je i točka o pretvaranju komunalne infrastrukture dječjeg parka u javno dobro čime se nastoji zaštiti zelena površina u Dubravi pristigla po hitnom postupku. Zastupnike je pred skupštinom dočekao i novi prosvjed roditelja odgojitelja.

30.03.2023., Zagreb - Hrvatska udruga roditelja odgojitelja ispred Gradske skupstine donijela je djecje cipelice u sklopu akcije "Zagrebu nedostaju vrtici". Ivana Kekin Photo: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

TIJEK SJEDNICE

15:00- Nakon stanke za ručak, zastupnici su se vratili u Vijećnicu, a rasprava o točkama dnevnog reda je započela.

TOČKA 1. Prijedlog za promjenu Poslovnika Gradske skupštine

15:03- "Primjedbe na nacrt podnijela je samo zastupnica Dina Vasić. Izmjene su opsežne pa idemo u novi dokument", rekao je predsjednik Odbora za statut i poslovnik Tomislav Domes. O izmjenama smo pisali ranije, a o njima možete čitati ovdje.

15:10 - Mislav Herman (HDZ) rekao je kako gradska vlast ovime ukida demokraciju u Skupštini.

-Podsjećam kako su zbog zavlačenja oporbe trajale po dva, tri, četiri dana, ali nikada nisu išle do kasno u noć jer nismo htjeli da oni koji rade sastanče do dva, tri sata ujutro. Jednu sjednicu su cijelu sjednicu stajali za govornicom i ne govorili ništa. To je bilo njihovo demokratsko pravo. Sada im na tome čestitam jer su na najbolji način iskoristili pravo da zavlače sjednice, a sada im to smeta iako tad nitko protiv toga ništa nije rekao - ustvrdio je Herman.

15:15- Poslovnik treba mijenjati, smatra i Igor Peternel (Domovinski pokret).

-Aktualci su demokratski standard i postoje da oporba ima priliku pitati vlast, a ne da vlast pita samu sebe. Ako usvojimo poslovnik koji to osigurava je apsurdno. Do sada su se nametali tko će ranije doći, a ako online prijavljujete, prijavit će se svi i dv sata ćete izgubiti na ždrijebanje - rekao je Peternel.

15.20- U ime predlagatelja o poslovniku je govorila Marina Ivandić (Zagreb je naš!).

-Klubovi opozicije su do sad na dnevni red stavljali točke po hitnom postupku pa smo u istoj situaciji vlast i oporba. Argument da se ljudi ne stignu pripremiti ne stoji jer postoji vrijeme pripreme tijekom sjednice i u pauzama. Stanka od pola sata se uzimala da se oporba izrazi nezadovoljstvo ili otegne početak sjednice. Jasna mi je ta potreba, ali ne vidim potrebu da traje 30 minuta, jednaki je efekt ako traje kraće, ali u trenucima kad se treba postići dogovor, vrijeme od 20 minuta je dostatno za dogovor, no spremni smo razmotriti prijedloge- rekla je.

15.27- O unaprjeđenju kvalitete rasprave govore oni koji uopće ne raspravljaju nego šute, a o unaprjeđenju poboljšanja efikasnosti rada govore oni koji pokazuju najmanju efikasnost. Doći za govornicu i šutjeti je patent gradonačelnika koji sada spušta glavu kada ga se na to podsjeti, ali drugi ne. Ovo je pokušaj ušutkavanja, ali ne zastupnika poput Tomislava Domesa koji se u 20 sjednica javio četiri puta, već onih koji su ovu dužnost ozbiljno shvatili- rekao je Trpimir Goluža (Most)

15:30- Nezadovoljstvo izmjenama izrazila je i Gordana Rusak (BM365).

-Izmjene su flasteri na usta. Ušutkavate zagrebačku javnost. Prvi faster je stanka jer nema smisla ako nije vezena uz temu i ne može se govoriti ništa osim toga i ne može se obrazlagati. Od javnosti dobivamo poruke i žele da se o tome čuje, no to onemogućavate. Flaster broj dva je dodatno pojašnjenje gradonačelnika od jedne minute gdje možete izgovoriti jednu rečenicu. Flaster broj 3 je smanjivanje replika na jednu - istakla je ona.

15.40- Joško Klisović obrazložio je izmjene u ime kluba SDP-a

-Ne želimo cirkus i anarhiju. Razlog je pojačavanje učinkovitosti i fokus na teme s dnevnog reda. Znam da je Skupština i politička pozornica ali ne može biti pozornica za političke predstave, to je glavni razlog - rekao je.

30.03.2023.., Zagreb - U Gradskoj skupstini odrzana je 21. sjednica Gradske skupstine. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

15:49- Za pojedinačnu raspravu prvi se javio Mario Župan (HDZ) koji zamjera zabranu zaposlenika stručne službe na sastancima klubova. Predlaže i uvođenje kvota za pitanja na aktualcu, ukupno 12 pitanja oporbi šest pitanja i vlasti isto toliko. Mogućnost replika u toku rasprave kakav je i sada podržava. Istaknuo je i kako je točno da su u Saboru tri replike, no upozorio je i na to da se Sabor češće sastaje.

16:06- Zastupnica Dina Vasić (nezavisna) ustvrđuje da na Odborima nema rasprave te upozorila kako se vrlo često opominje oporbe iako i vladajući znaju biti bučni i ometati.

-Poslovnik će vrijediti i kada nam mandati isteknu pa valja razmisliti hoće li to odgovarati kada se mjesta zamijene- upitala je Vasić te predložila članak 23 u Poslovniku kojim se gradskim zastupnicima ne preporučuje da sudjeluju u radnim tijelima gradonačelnika i tijelima upravljanja ustanovama čiji je osnivač.

AKTUALNI SAT

10.45- U ime kluba Mosta Trpimir Goluža obrazložio je stanku.

-Tomašević i njegova zamjenica kažu da će jesen biti jako teška za upis djece u vrtiće jer je premalo mjesta. Toliko o kompenzacijskim mjerama koje je Upravni sud zahtijevao za ukidanje mjere roditelj odgojitelj. Kompenzacijske mjere su, očito je, nedovoljne, mjesta u vrtićima je praktički jednako kao i prije ukidanja mjere. Grad Zagreb treba zbog toga poduzeti hitne i konkretne mjere. Zbog toga Most u savjetovanje upućuje novu mjeru, a ona uključuje financijsku kompenzaciju za svako dijete koje na jesen neće biti upisano u vrtić -istaknuo je Goluža.

1. Zašto se taje izvješća nadzora nad KB Sveti Duh? (Lovrić)

10.50- Za aktualni sat prijavljeno je 11 pitanja. Prvi je na redu Ivica Lovrić (nezavisni).

-Gradonačelniče, 21. siječnja zatražio sam da mi dostavite izvješće Gradskog ureda za kontrolu i reviziju o nadzoru nad KB Sveti Duh. Odgovor sam dobio jučer i fascinantan je. Obavijestili su me da izvješće nije gotovo, no taj odgovor nije istinit jer je nadzor krajem siječnja završen, no gospođa Badovinac ga drži u ladici pa vas pitam zašto tajite informacije i jeste li svjesni da prikrivate bezakonje i nered u KB-u koji rezultiraju štetnim posljedicama za pacijente i zaposlenike.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio mu je kako bi najprije trebao znati kako se pročelnica koju napada zove, pogotovo zato jer je i sam bio pročelnik.

-Pročelnica se ne zove Badovinac, ne znam otkud vam to, nego se zove Vera Marelja. Toliko o vašoj pripremljenosti, a izvješće još nije izrađeno, a i pretpostavljam zašto pitate za Sveti Duh, vjerojatno u koordinaciji s bivšim ravnateljom, od uvođenja ravnatelja, a vjerojatno vam i smeta to što nakon sedam godina žene tamo mogu ostvariti svoje ustavno pravo pobačaja - odgovorio mu je Tomašević. Lovrić se potom ispričao jer je pobrkao imena, no to je bilo, veli, zato jer ima pitanje i o Zdenki Badovinac koja je na čelu Muzeja za suvremenu umjetnost i o njezinom životu u muzejskom apartmanu.

30.03.2023.., Zagreb - U Gradskoj skupstini odrzana je 21. sjednica Gradske skupstine. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

-Spomenut ću vam nekoliko elemenata iz tog izvješća koje se drži u ladici jer prikrivate sve loše što sadašnja ravnateljica čini. prvo su nepravilnosti u zapošljavanju pomoćnika ravnatelja Željka Alfirevića. Natječaj je raspisan na puno radno vrijeme, a ugovor je sklopljen na četiri sata i bez probnog rada. Nalaz je potvrdio da pomoćnik ne dolazi na posao. Ravnateljica je ispustila milijun eura namijenjenih kupovini RTG uređaja, HZZO je sa 169.000 kuna kaznio KB Sveti Duh zbog nedostavljanja dokumentacije, i to stoji u izvješću. Da ste reagirali na vrijeme, možda vam pacijenti umirali na hodnicima - dodao je Lovrić. Gradonačelnik je odgovorio kako čita iz izvješća koje ne postoji.

-Pomoćnik se ne zove Željko nego Žarko, a navodno čitate iz izvješća. Sedam godina na Svetom Duhu kolektivni priziv savjesti svih liječnika i medicinskih sestara u jedinoj gradskoj bolnici. Tada ste niste bunili, a pobačaj je ustavom zajamčeno pravo. To vam nije bio problem kako je bivši ravnatelj Bušić vodio bolnicu. Nije vam bio ni problem kako je vodio Cibonu čime se još bavimo u pokušaju da je spasimo. Sada kad se uvodi reda, smanjuju dugovi, odjednom ravnateljici stiže 10 kaznenih prijava koje potpisuju navodni zaposlenici, samo zato što uvodi reda, a reda ća biti- odgovorio je Tomašević.

2. Zbog čega još uvijek nije donesen plan sredstava za sufinanciranje javnih potreba u sportu za 2023. ? (Predovan)

11:00- Nenad Predovan (BM365) umjesto pitanja naveo je prijedlog da se konačno donese plan sredstava za sufinanciranje javnih potreba u sportu.

-Sport zbog toga živi na škrgama, financira se na temelju prošlogodišnjih sredstava, podmiruju se plaće i jedva ostane sredstava za održavanje nekih natjecanja. Zašto je to tako? Proračun smo usvojili u prosincu, prošla su četiri mjeseca, a plana za sport još nema- zanimalo je Predovana.

-Program je usvojen, no nije napravljen natječaj za financiranje, ali kasnio je i prošle godine. Razmišljao sam da ne bi trebalo kasniti, pokrenuli smo metode da se ubrza i u komunikaciji smo sa Sportskim svezom Grada Zagreba i radimo na tome- odgovorio je Tomašević, a Predovan je zatražio pisani odgovor s popisom svih programa.

3. Što je s dokumentacijom za naplatu štete koju su u potresu pretrpjela Gradska groblja? (Rusak)

11.07- Gordanu Rusak (BM365) zanimalo je što je s dokumentacijom nužnom za naplatu štete od potresa za Gradska groblja, arkade, spomenike koju ej gradska vlast počela pripremati u srpnju 2020.

-Podsjećam da su uz arkade stradali mnogi osigurani grobovi, a račune je potrebno dostaviti osiguravajućem društvu na naplatu, kao i sve račune za sigurnost posjetitelja groblja, za zaštitne ograde, tunela za siguran prolaz, sve je to pokriveno policom osiguranju. Bivša je vlast za te svrhe od Croatia osiguranja po tim osnovama naplatila 4 milijuna kuna, a da bi se naplatilo 70 milijuna eura koje polica pokriva, bilo je potrebno završiti projektnu dokumentaciju. Jeste li to učinili i koliko ste sredstava naplatili? - pitala je Rusak. Tomašević je kazao da će dobiti odgovor, kao i popis zagrada koje je bivša vlast uspjela osigurati od potresa.

30.03.2023.., Zagreb - U Gradskoj skupstini odrzana je 21. sjednica Gradske skupstine. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

-Jedna od malobrojnih građevina koje ste osigurali je Mirogoj, da ste bili tako revni sa svim bitnim zgradama, ne bismo trošili novac iz Fonda Solidarnosti nego bismo naplatili iz police. Radimo na tome, pregovaramo s tvrtkom, moramo dokazati štetu da bismo dobili iznos i naplatit ćemo se najviše što možemo,o jer još uvijek pregovaramo oko štete- odgovorio je gradonačelnik na što mu je zastupnica spočitnula kako je lukavo izbjegao odgovoriti o sumi novca koja je povučena.

-Rok za prijavu štete je trajao tri godine i istekao je 21. ožujka ove godine i danas, 30. ožujka mi vi kažete da pregovarate o šteti. pravi je odgovor, niste povukli ništa, a imali ste dokumentaciju, no vi niste bili sposobni a radi se o desecima milijuna eura - oštra je bila Rusak. Tomašević je rekao da je polica bila oko 100.000 kuna, i da je šteta prijavljena, no kako se radi o zaštićenom kulturnom dobru, vještačenje još traje.

4. Što je sa isplatom stipendija za deficitarna zanimanja? (Živković)

11.13- Iduće je putanje postavio Marin Živković (Zagreb je naš!) a zanimalo ga je što je sa stipendijama o deficitarna zanimanja.

-Prošle smo godine to uveli za studentice i studente za sestrinstvo, odgajatelje, nastavne smjerove, matematika, fizika, biologija. prošlo je neko vrijeme, je li potražnja za stipendijama porasla jer gradu ta zanimanja nedostaju- upitao je Živković. Odgovorila mu je Lora Vidović, pročelnica Ureda za socijalnu zaštitu i zdravstvo.

-Krug stipendista je proširen, ne samo na učenike prvih razreda, nego uključuje i studente, proširen je krug zanimanja i iznos je povećan. Ukinut je i kriterij prebivališta, no važno je da ostanu raditi u Zagrebu najmanje 10 mjeseci. Ove smo godine imali povećanje od 103 posto, i dodijelit ćemo 268 stipendija iza Uskrsa što je povećanje od 50 posto u odnosu na lani. U 2023. za tu je svrhu predviđeno 1,3 milijuna eura- odgovorila je pročelnica.

5. Što je s obnovom Kina Europa? (Kiš)

11.18- Martu Kiš (Zagreb je naš!) zanimalo je u kojoj su fazi radovi na Kinu Europa. Odgovor je dobila od zamjenice pročelnice Ureda za kulturu Nikoline Radnić Štivić.

-Cijelu godinu, sukladnu planu radimo na Kinu Europa. Prostor je zaštićeno kulturno dobro, no jučer smo završili dodatni stručni elaborat za dugoročne mjere, sredstva su osigurana od Grada, Kina, Ministarstva kulture, a od sutra nam slijedi da napravimo sve da kino bude sigurno i funkcionalno, a u drugoj fazi ide kompletna obnova - odgovorila je.

6. Što je sa zelenom javnom nabavom hrane za osnovne škole? (Matula)

11.21- Zastupnika Vilima Matulu (Zagreb je naš!) interesiralo je pilot projekt zelene javne nabave hrane za osnovne škole te može li se širiti na vrtiće, domove umirovljenika i druge ustanove. Odgovorio mu je gradonačelnik Tomašević.

-To mi je jedan od najdražih projekata. Interes je velik, u pilot projektu bilo je predviđeno deset škola, a prijavilo se sto ravnatelja. Zagreb mora biti predvodnik u zelenoj javnoj nabavi jer smo nakon države najveći potrošač. nemamo takvog iskustva u Hrvatskoj, s nutricionistima radimo obroke, nužno je da bude lokalno proizvedena hrana, nakon što se proširimo na sve škole i vrtiće, idemo prema bolnicama i domova za umirovljenike pa se nadam da će i drugi gradovi ići tim putem -kazao je Tomašević.

7. U kojoj je fazi sistematizacija u Holdingu? (Ivšić)

11.25- Iva Ivšić (Zagreb je naš) postavila je pitanje o sistematizaciji u Zagrebačkom holdingu i koliko će sredstava biti uloženo za to. Odgovorila je zamjenica Danijela Dolenec.

30.03.2023.., Zagreb - U Gradskoj skupstini odrzana je 21. sjednica Gradske skupstine. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

-Svima je trebalo povećati plaće zbog inflacije, osobito onim s najnižim plaćama. Za posao iste složenosti bile su različite plaće ovisno o podružnici. U utorak smo potpisali sistematizaciju koja tretira Holding kao jedinstveno poduzeće, a ispoštovao se dogovor da se podignu koeficijenti komunalnim radnicima i vozačima, a vrijednost sistematizacije je 8 milijuna eura - navela je.

8. Je li točno da u KB Sveti Duh klime nisu čišćene dvije godine, ventilacija u kuhinji godinu i da respiratori i uređaji za hemodijalizu nisu servisirani? (Jelić)

11.29- Stanje u bolnici Sveti Duh zanimalo je i Kristijana Jelića (HSLS).

-Dobili smo od djelatnika uznemirujuće podatke koje smo proslijedili Inspektoratu Ministarstva zdravstva. Naveli su da u dvije godine nije obavljen servis klimatizacijskih sustava pa su pacijenti izloženi opasnosti od doticaja s nizom patogenih uzročnika. Ventilacijski sustav kuhinje nije čišćen godina dana, iako je propisano da se treba čistiti svaka tri mjeseca. KB ima 30 respiratora a duže od 6 mjeseci čekaju kontrolu i održavanje, nisu servisirani ni uređaji za hemodijalizu, van uporabe su deseci uređaja jer nije provedena javnima nabava. Nadam se da ovo nije istina, ali ako je, valjalo bi smijeniti kompletan menadžment bolnice- ističe Jelić.

Tomašević je sve demantirao i nazvao još jednim u nizu napada na novu ravnateljicu bolnice. Jelić je kazao kako se radi o lako provjerljivim podacima i zatražio pisano izvješće.

10. Kad će Huzjanova dobiti nogostup? (Marković)

11.34- Lovro Marković (Most) postavio je pitanje o nogostupu u Huzjanovoj.

-Odbili ste naše amandmane, a punih sedam mjeseci ništa se nije pomaklo s mrtve točke. Kasnije ste se pohvalili da ste ga prihvatili i da ćete popraviti. Proteklih mjesec dana Zagrebačke ceste navezle su tamo jeftini građevinski šljunak na uski pojas, bez frezanog asfalta i visinske barijere u odnosu na kolnik. Potrebe građana su bile jasne, no meni nije jasno zašto i dalje nema nogostupa i sigurnog školskog puta i zašto ne poštujete odluku Skupštine -pitao je Marković.

-Kako se može trajni nogostup za 20 000 eura, ovo je privremeno jer je nemoguće postaviti nogostup ako nisu riješeni imovinsko pravni odnosi. Kad se riješe, postavit ćemo ga sukladno amandmanu.- odgovorio je Tomašević.

Mostov zastupnik odgovorio mu ej da nije upućen u problematiku jer se imovinsko-pravni odnosi tiču druge strane ulice i postavljanja kolektora i kanalizacije koje još uvijek nije spojena zbog ilegalne autopraone.

-Ovo na slici nije frezani asfalt koji ste obećali, a to je bio sigurni nogostup do rekonstrukcije Huzjanove. Izbjegavate taj sitan trošak a za to ne postoji razlog- naveo je Marković.

Tomašević ga je pozvao u megaured da razjasne temeljne osnove i ustvrdio da je frezani asfalt postavljen te da ako se radi o cesti koja je jedna čestica.

11. Na temelju kojeg pravnog interesa i na temelju kojeg natječaja Zagrebplakat komercijalno koristi City Light vitrine koje su vlasništvu Grada? (Goluža)

11.45- Trpimir Goluža pitao je o Zagrebplakatu, a Tomašević mu je odgovorio da će dobiti pisani odgovor te da čini to na temelju zaključaka na kojima obavlja tu djelatnost već niz godine.

-Na identično pitanje koje vam je prije godinu dana postavio koalicijski partner dali ste mu pisani odgovori i niste mu ništa u njemu odgovorili. Bandić bi bio ponosan na vas jer ne mprimijenjujte kao ni on odluke najviših tijela RH već zaobilaznim putem nastojite zacenmentirati monpol tvrtke koja se prema svim presudama trebala ugasiti još 2013. Dvije ste godine gradonačlenik, znate da Zagrebplakat posve ilegalno koristi prostore, a niste ništa poduzeli da se to zaustavi čime se gradu nanosi velika šteta - odgovorio je Goluža.

Foto: Boris Ščitar/Večernji list/PIXSELL

-Znam ja od kud vjetar puše. Idemo s novom odlukom o komunalnom redu i čistimo nered koji postoji gdje imamo stotine ilegalnih plaktnih mjesta na kojima se zarađuju novac desetljećima. Imamo svjetlosne reklame 15 metara pa ljudi ne znaju kad je noć kad je dan, a i plakata u koje su uprereni refletrkri i ulaze u dnevne sobe. Odjednom se pojavljuje teza da mi sve to radimo zbog Zagrebplakata. Oko plakata vlada nered, ne radimo to zbog Zagrebplakata, već zbog građana- odgovorio mu je Tomašević.

RANIJE

9:58- Stanka je završila, Klub Mosta podržao je uvođenje točke kojom se nastoji spasiti dječje igralište u Dubravi po hitnom postupku.

10:00- Riječ je preuzeo gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je iznio prijedlog da se točka 7. vezana za ugovore o izgradnji dječjih vrtića sufinanciranih iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost prebaci na točku 2. dnevnog reda jer se to treba usvojiti, kaže, što hitnije, a složio se i da izvješće gradonačelnika bude 5. točka.

-Volio bih da raspravljamo našem radu jer se imamo čime pohvaliti. Što se tiče točke 26. radi se o formularu resornog ministarstva i izvješće mora biti u tom formularu i u tom formatu- objasnio je gradonačelnik. Replicirao nje i Peteku rekavši da nije točno da su se količine otpada predane privatnim oporabiteljima povečale u odnosu na one u vrijeme bivše vlasti.

-Ne, nisu veći nego su uopola manji i upola manje novca za to ide- naglasio je.

10.02 - Odlučeno je da se 26. točka neće maknuti s dnevnog reda, a usvojena je točka pristigla po hitnom postupku koja je uvrštena kao 7. točka dnevnog reda. Prihvaćeni su prijedlozi gradonačelnika da točka 7 postane točka 2 te da izvješće o radu gradonačelnika bude 5. točka na dnevnom redu. S 40 za i 1 protiv, prihvaćen je dnevni red 21. sjednice.

10.15- Trpimir Goluža u ime kluba Mosta ponovno traži stanku koja je odobrena.

POČETAK SJEDNICE

9:10 - Predsjednik Skupštine Joško Klisović (SDP) otvorio je 21. sjednicu. Na sjednici je nazočno 40 od 48 zastupnika. Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.

Po hitnom postupku na dnevni red uvršten je Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture, odnosno zelene površine s dječjim igralištem u Dubravi i Granešini javnim dobrom u vlasništvu Grada što je obrazložio pročelnik Ureda za obnovu i izgradnju Stanko Kordić.

30.03.2023.., Zagreb - U Gradskoj skupstini odrzana je 21. sjednica Gradske skupstine. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

-Napravili smo ovo jer želimo osigurati površinu kao javnu površinu dječjeg parka, zbog zaštite imovinsko-pravnih odnosa- rekao je Kordić. O slučaju parke u dubravi izvještavao je i Večernji list.

9:20- Riječ je preuzeo potpredsjednik Skupštine Mislav Herman (HDZ) koji je izrazio nezadovoljstvom rasporedom točaka na dnevnom redu.

-Nedopustivo je da je izvješće o radu gradonačelnika 24. točka i da će doći na red kad svi budemo iscrpljeni i kada je prisutnost medija ograničena. Naš je prijedlog da se ta točka stavi kao druga dnevnog reda - rekao je Herman, a njegov je prijedlog podržao je i Most i Renato Petek.

9:25 - Riječ je uzeo Renato Petek (SDP) koji ima prigovor o 26. točki, izvješću Čistoće jer su materijali u izvješću manjkavi.

-Nemamo podatke o količini otpada, niti količini koje su predane privatnim oporabiteljima. Molim da se to nadopuni, ovdje je zadovoljena forma, ali nikakvog podataka nemamo- rekao je Petek i zatražio da se točka 26 povuče i nadopuni.

9:28- predsjednik Skupštine Joško Klisović uvažio je kritike zastupnika te i on sad predlaže da se Izvješće o radu gradonačelnika uvrsti kao 4. točka dnevnog reda.

9.30- klub HDZ podržava točku pristiglu po hitnom postupku, kazao je Mario Župan (HDZ).

-Radi se o Mjesnom odboru 30. svibnja u Vinodolskoj i sve političke opcije su suglasne da je to bitna tema jer se radi o mjesnom odboru, sportskom i dječjem igralištu jer je to jedina lokacija koja može ostati za dječji park, sportsko igralište i rad mjesnog odbora. Tamo u zaštitari koji čuvaju lokaciju, investitor je počeo vaditi klupe i igračke u dječjem parku i ovom odlukom gradonačelnik to želi spriječiti- rekao je Župan.

9.32- Ivica Lovrić (nezavisni) također je podržao izmjene dnevnog reda i složio se s Petekom da je izvješće Čistoće manjkavo te predložio da se povuče s dnevnog reda.

9.33- Pa vi ste gospodine Klisoviću sastavljali ovakav dnevni red, a sad Izvješće gradonačelnika stavljate kao 4. točku? Što se u međuvremenu dogodilo? Gradonačelnik vam je klimnuo glavom", slikovit je bio Trpimir Goluža (Most), a Klisović mu je oduzeo riječ i opomenu za vrijeđanje predsjednika te još jednu za neprimjerene gestikulacije.

9.34- I Gordana Rusak (BM365) želi da Izvješće o radu gradonačelnika bude 2. točka dnevnog reda.

9.38- Stanku za klub u ime Mosta traži Trpimir Goluža.