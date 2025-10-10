UŽIVO Tomašević o radovima na stadionu u Kranjčevićevoj: 'Postavlja se prvi nosivi zid za tribinu, ovo je nova faza'

Budući da je većinu tjedna proveo u Londonu, gdje je sudjelovao na početku programa Bloomberg LSE inicijative za vodstvo europskih gradova, gradonačelnik Tomislav Tomašević redovnu tjednu konferenciju održao je danas. A kako bi pokazao kako napreduju radovi, održan je i obilazak radova na rekonstrukciji stadiona u Kranjčevićevoj, koji će uskoro postati igralište po najvišim standardima te će biti "domaćin" zagrebačkom Dinamu te hrvatskoj reprezentaciji.

– Upravo iza nas može se vidjeti kako se postavlja prvi nosivi zid za prvu tribinu na stadionu, to je nekakav početak jedne nove faze u realizaciji projektu. U travnju su počeli radovi na uklanjanju objekta, podsjetit ću i da 55 godina u Zagrebu nije izrađen nijedan novi nogometni stadion, drago mi je da nakon šest mjeseci radovi dobro napreduju. Ugovoreni rok je kraj 2026. godine i nadam se da će tako i biti. Što se tiče opisa projekata, investicija je vrijedna 38 milijuna eura bez PDV-a, financira se isključivo iz gradskog proračuna. Na ovom stadionu će igrati Dinamo i drugi zagrebački klubovi dok se ruši novi stadion u Maksimiru. Oko toga je osnovano povjerenstvo te ćemo uskoro imati i međunarodni arhitektonski natječaj za taj stadion. Da se vratimo na Kranjču, fasada će biti od aluminijskih profila koji zahtijevaju minimalno održavnaje, bit će i vertikalni vrtovi, imamo i spremnik za kišnicu koji će se koristiti za zalijevanje terena, imat ćemo i solarnu elektranu. Moderna, difuzna rasvjeta koja će biti na krovovima tribina. – nabrojio je Tomašević.

Ova će četvrt tu dobiti i trg, novi javni prostor od 6300 kvadrata, te parking od 400 mjesta koji će moći koristiti i građani dok nema utakmice. Ono što je ipak legendarni stadion konačno će postati sportski objekt koji Zagreb zaslužuje. Koristit će se ne samo za utakmice, već i događaji poput koncerata.

Na pitanje kako je podijeljeno financiranje i pridonošenja drugih klubova koji će igrati na stadionu, Tomašević je rekao da će to ovisi o tome u kojem će rangovi klubovi igrati. Upravljat će Ustanova za upravljanje sportskim objektima, a stadion će se davati na korištenje Dinamu, Lokomitivi ili nekom drugom klubu po uvjetima zakupa koji su imali. – Maksimirski stadion je druga priča, tamo ćemo vjerojatno imati natječaj za upravljanje stadionom, ali to je još predmet rasprave – odgovorio je. Stadion će biti i prilagođen osobama s invaliditetom, zasigurno na zapadnoj tribini, imat će liftove i sve ostalo što je potrebno. Što se tiče korištenja recikliranog materijala u gradnji, izvođač radova rekao je da su svi betoni i metali od uklanjanja išli u recikliranje za ponovnu uporabu, no točna količina ne može se reći.

Što se tiče drugih tema, Tomašević se pohvalio da je Grad dobio međunarodnu nagradu za projekt participativnog budžetiranja, a što se tiče drugih tema, jedan od novinara pitao je koliko je važno micanje dječje bolnice iz Klaićeve te izgradnja bolnice u Blatu. – Drago mi je da smo riješili imovinsko-pravne odnose koje jako dugo onemogućavaju da bude čista situacija oko toga tko je investitor, a to je država. To je čista situacija i nadam se da će što prije biti realizirana prvo Dječja, a onda i Sveučilišna bolnica. Na nama je da osiguramo infrastrukturu, želimo da bolnica bude dobro povezana, što je jedan od razloga zašto radimo jarunski most i novu tramvajsku prugu. Sljedeći tjedan imamo Skupštinu, imamo nekoliko točaka gdje otkupljujemo zemljište za tu trasu. Što se tiče zdravstvenih usluga, nije dobro ni normalno da su sve bolnice sjeverno od Save i pruge jer, u slučaju nepogoda ugrožava sve stanovnike Novog Zagreba. Zato smo preko Doma zdravlja Centar u Sigetu počeli nuditi specijalističke usluge da ne moraju ići u bolnicu sjeverno od Save.

Oko činjenice da će Marina Ivandić postati prva profesionalna zastupnica Skupštine te imati plaću od 3600 eura, Tomašević je rekao sljedeće. – Kao prvo, moram vas ispraviti, ona nije prva profesionalna zastupnica. U četiri mandata je takav bio slučaj, a u dva mandata nije imao. Većinu od ovih 20 i nešto godina, ta je mogućnost i bila. Neka informacija da je to prvi puta nije točno. Što se tiče njenog angažmana i zašto je potrebno, potrebno je jer želimo da se u novom mandatu Skupština više otvori u komunikaciji s građanima, dionicima, da bude više događaja. To će joj biti glavna uloga. Nije istina da je prijedlog za njeno imenovanje stigao prekasno, došao je u dopuni dnevnog reda ali ne ide u hitni postupka – rekao je.

Komentirao je i navode Jutarnjeg da je većina članova na ključnim funkcijama članovi SDP-a, Možemo i članovi udruga koje financira grad. – Miješaju se kruške i jabuke, pa ono što su upravna vijeća gradskih ustanova ispred osnivača miješaju s upravama gradskih poduzeća, koje su profesionalne pozicije gdje ljudi dobivaju plaću. Naknade u upravnim vijećima su 90 eura mjesečno. Reći ću samo ovo: 16 je pročelnika gradskih ureda, a bilo ih je 27 kad sam ja preuzeo Grad, od njih jedan je član moje stranke. Od uprava gradskih poduzeća, poput Holdinga, ZET-a i Velesajma, nijedan član uprave nije član nijedne političke stranke, što govori dovoljno o tome koliko je naš sustav upravljanja različit od onog što smo mogli vidjeti ranije – rekao je.

Na pitanje je li došla dozvola za novu školu u Donjem Dragonošcu odgovorila je Danijela Dolenec. – Pokrenut je postupak za ishođenje građevinske dozvole. Ova gradska uprava je izgradila i obnovila već 22 škole, možemo imati povjerenje i građana svih gradskih četvrti da će svi projekti koji su u proračunu biti realizrani. Pokrenuta je e-konferencija što znači da bi u roku od 2 tjedna trebala biti ishođena građevinska dozvola. Znamo da je čekanje predugo ali u ovom postupku sudjeluje veliki broj javnopravnih tijela. Izgradit ćemo školu prema vremeniku koji smo predvidjeli – kazala je, dok je Tomašević rekao da se ove godine planira 210 milijuna eura kapitalnih ulaganja za objekte društvene namjene u školama. – Ne planiranja, realizacije – rekao je.

Na pitanje oko uvođenja novog LGBTIQ+ programa u školama Tomašević je kazao sljedeće. – Nije riječ o programu koji će biti ni u školama, a kamoli u vrtićima. Radi se o strategiji koju je usvojila Skupština, koji ima svoje aktivnosti, a bilo kakvi navodi da će se provoditi u školama ili vrtićima nije točno – rekao je.