Urnebesni virtuozi Igudesman & Joo ponovo dolaze u Lisinski

U godini velike obljetnice, i to 250, rođenja Ludwiga van Beethovena „montipajtonovci svjetske klasičarske scene“ i miljenici zagrebačke publike Aleksey Igudesman i Hyung-ki Joo, 15 studenog po peti put dolaze u Koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski, s novim spektakularnim programom - "And now Beethoven".

Na programu će biti Sonate za glasovir i violinu Ludwiga van Beethovena, sve od jedan do deset. Prgram će, također, uključivati vrlo posebnu transkripciju Sonate za glasovir i violinu i varijacije na temu Beethovenova najvećeg remek-djela, njegov kapitalni rad, "Za Elizu". Klasični glazbenici i vrhunski majstori, violinist Aleksey Igudesman i pijanist Hyung-ki Joo u Lisinskom su već gostovali 2011., 2013., 2014. i 2015. godine i to svaki put s novim i uzbudljivim programima kojima spajaju komediju s klasičnom glazbom i popularnom kulturom. Njihovi su nastupi na YouTubeu dosada pregledani više od, a u mnogim su zemljama nastupali uživo na televiziji. Jednako su spremni za izvedbe u koncertnim dvoranama kao i na stadionima, ispred 18.000 ljudi, a njihov je zajednički san učiniti klasičnu glazbu dostupnom široj i mlađoj publici.Slijedeći praksu Franza Clementa i Yehudija Menuhina, Igudesman & Joo obraćat će se publici između stavaka. Franz Clement, violinist koji je premijerno izveo Beethovenov koncert za violinu, između stavaka se pravio važan svirajući violinu naopako. Potom, Yehudi Menuhin, mentor Igudesmana i Jooa, dirigirao je Beethovenovo djelo pred Berlinskom Filharmonijom dubeći na glavi i tako će njihov primjer slijediti i ovi virtuozi.