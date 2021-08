Upozorenje meteoropatima: Još sutra će temperature ići do 36 °C, a onda slijedi preokret

Pretežno sunčano, vruće i sparno bit će sutra kroz dan, a prema večeri i u noći, uz jači razvoj oblaka na širem području grada, mogući su i izraženiji pljuskovi. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura od 19 u okolici i do 23 u središtu grada, a najviša dnevna od 34 do 36 °C, izvještaj je Državnog hidrometeorološkog zavoda. Od utorka će pak temperatura zraka u Zagrebu pasti za više od deset stupnjeva.

Oni koji su osjetljivi na promjene vremena morat će pripaziti nakon ponedjeljka, odnosno u noći s ponedjeljka na utorak, zato što slijedi naglo zahladnjenje. U utorak se, naime, sredinom dana očekuju pljuskovi, a dnevna temperatura će se kretati od 19 do 22 °C. Ostatak tjedna ne bi trebalo više biti iznenadnih kišnih momenata, a dobre vijesti su za one koje ne podnose najbolje vrućinu da će se temperatura zraka kretati oko 26 °C i bit će povremene naoblake, dok će prema vikendu ponovno lagano rasti. U petak i subotu se zasad predviđa da bi se temperature mogle popeti ponovno iznad 30 °C.