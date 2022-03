Uključite se u akcije Kuće nade i Kazališta Trešnja za pomoć Ukrajini

Kuća nade u Gajnicama od početka rata u privremeni smještaj prima izbjeglice, a sad u Ukrajinu šalje i humanitarnu pomoć. Svaka dva tjedna Kuća šalje kombije s namirnicama na granicu s Ukrajinom, odakle oni dolaze do glavnog grada zemlje. U utorak ujutro za Kijev će tako iz Gajnica poslati dva kombija s 1600 kilograma hrane, odjeće i drugih prijeko potrebnih potrepština, kaže voditelj Kuće nade, pastor Mihal Kreko, pa do ponedjeljka navečer primaju donacije.

Foto: Kuća nade

Popis potrebnih namirnica i lijekova dostupan je na njihovoj Facebook stranici. Do 11. travnja pak uključiti se možete u humanitarnu akciju "Djeca pomažu djeci" koju organizira Gradsko kazalište Trešnja. Njome se prikupljaju potrepštine za djecu iz Ukrajine koje se u Trešnju mogu donijeti svaki radni dan od 9 do 16, subotom od 15 do 17 te nedjeljom od 9 do 11 sati. Potrebne su vlažne i papirnate maramice, pelene, ulošci za mame, donje rublje za djecu, čarapice, dječje četkice i paste za zube. (hiš) •