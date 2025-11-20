Udar na džepove: Neodgovornim vozačima u Zagrebu je odzvonilo, stižu nove globe

Neodgovorni vozači koji voze po žutom traku i upadnu u raskopanu tramvajsku prugu, više neće proći nekažnjeno. Morat će, naime, platiti globu, ali i snositi trošak dizanja vozila “paukom”, što je dosad podmirivao Grad. Najavio je to s govornice na posljednjoj sjednici Skupštine pročelnik Ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna, detaljizirajući što je novo u odluci o nerazvrstanim cestama koja je po hitnom postupku uvrštena na dnevni red te usvojena većinom glasova.



Nova je to verzija istoimene odluke koja je odlukom Visokog upravnog suda (VUS) ukinuta u srpnju, a definira što su nerazvrstane ceste te ih dijeli u tri kategorije. Tako u ceste prvog reda ulaze sve one definirane odlukom Ministarstva prometa iz 2012. godine, a prema popisu dostupnom i na gradskim stranicama, riječ je o gotovo svim zagrebačkim prometnicama, uključujući Ilicu, Držićevu, Vukovarsku, Slavonsku i Ljubljansku aveniju. U one drugog reda spadaju sporedne cestovne površine poput autobusnih terminala, parkirališta i pristupnih prometnica, a u posljednju kategoriju sve ostale javne prometne površine. Odluka također uređuje kako se na njima smije voziti te kako se trebaju izvoditi radovi, a VUS je dosad važeći dokument ukinuo jer se njegova preambula poziva na krive zakonske odredbe.