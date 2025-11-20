Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVA PRAVILA

Udar na džepove: Neodgovornim vozačima u Zagrebu je odzvonilo, stižu nove globe

storyeditor/2025-11-19/PXL_160716_13351963__1_.jpg
Autor
Hana Ivković Šimičić
20.11.2025.
u 11:02

Nova odluka o nerazvrstanim cestama propisuje i da se, gdje god je to zakonski moguće, mora raditi u tri smjene, što bi moglo ubrzati kopanja koja stvaraju gužve

Neodgovorni vozači koji voze po žutom traku i upadnu u raskopanu tramvajsku prugu, više neće proći nekažnjeno. Morat će, naime, platiti globu, ali i snositi trošak dizanja vozila “paukom”, što je dosad podmirivao Grad. Najavio je to s govornice na posljednjoj sjednici Skupštine pročelnik Ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna, detaljizirajući što je novo u odluci o nerazvrstanim cestama koja je po hitnom postupku uvrštena na dnevni red te usvojena većinom glasova.

Nova je to verzija istoimene odluke koja je odlukom Visokog upravnog suda (VUS) ukinuta u srpnju, a definira što su nerazvrstane ceste te ih dijeli u tri kategorije. Tako u ceste prvog reda ulaze sve one definirane odlukom Ministarstva prometa iz 2012. godine, a prema popisu dostupnom i na gradskim stranicama, riječ je o gotovo svim zagrebačkim prometnicama, uključujući Ilicu, Držićevu, Vukovarsku, Slavonsku i Ljubljansku aveniju. U one drugog reda spadaju sporedne cestovne površine poput autobusnih terminala, parkirališta i pristupnih prometnica, a u posljednju kategoriju sve ostale javne prometne površine. Odluka također uređuje kako se na njima smije voziti te kako se trebaju izvoditi radovi, a VUS je dosad važeći dokument ukinuo jer se njegova preambula poziva na krive zakonske odredbe.

Ključne riječi
kazne Zagreb promet

Komentara 5

Pogledaj Sve
V0
Vlaskoulicanec3.0
10:38 20.11.2025.

Postavljam pitanje: zakaj i do sada mulci koji su upali u raskopanu tramvajsku prugu usprkos signalizaciji nisu morali platiti dizanje auta???

Avatar Navijač
Navijač
11:17 20.11.2025.

Da se voze biciklima , za čega se zalažu gospodin Gorušica i gradske vlasti , a za što su sami i glasali , danas nebi bili u takvoj prometnoj situaciji. Uvjek im je netko drugi kriv.

TP
The_Point
11:38 20.11.2025.

Naravno, Tomašević i njegov šef Komunalnog redarstva Filković, garantiraju da svi oni koji inače parkiraju na kolniku, tramvajskoj pruzi, nogostupu, na kolnim ulazima, zelenim površinama, itd., mogu to spokojno i dalje činiti. Samo ako upadneš u radove na pruzi kojii su katastrofalno označeni, eeeeee onda, zna se...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

NIŠTA OD KLUBA PAUK

Žarište Festival mijenja lokaciju, a nastupaju nemanja, Fran Vasilić, OXAJO i Ether

– Bez obzira na sve okolnosti ne planiramo odustati od održavanja festivala. Već smo puno puta dokazali da domaća scena diše punim plućima, a zato nas i dalje vodi ambicija da izvođačima i publici stvorimo trenutke za pamćenje. Tko je bio na proljetnom izdanju zna o čemu pričamo, a tko nije neka dođe i doživi ovaj prostor na novi način. Vidimo se 6. prosinca ispred Državnog arhiva – rekao je Hrvoje Laurenta, ravnatelj gradske ustanove Novi prostori kulture.

Učitaj još

Kupnja