SLIJEDI SVOJ POZIV

Treće izdanje konferencije Slijedi svoj poziv u Zagreb dovodi vodeće lidere iz poslovnog, znanstvenog i društvenog života

VL
Autor
Promo
20.03.2026.
u 08:36

Centar Ignacije najavljuje treće izdanje konferencije o liderstvu Slijedi svoj poziv, koja će se održati 25. travnja 2026. u Kraš Auditoriumu u Zagrebu. Nakon iznimno uspješnih prethodnih izdanja, konferencija i ove godine okuplja vrhunske stručnjake i inspirativne pojedince kako bi otvorila prostor za razgovor o leadershipu, osobnom razvoju, poslovnoj etici i odgovornom vođenju.

Jednodnevni program kombinira intervjue, panel rasprave i motivacijske govore, a osmišljen je tako da potakne sudionike na dublje promišljanje o vrijednostima koje oblikuju njihove odluke i stil vođenja, u poslovnom okruženju, zajednici ili osobnom životu. Kroz prošla izdanja konferencija se etablirala kao platforma za dijalog, umrežavanje i razvoj novih vještina, ali i za propitivanje postojećih stavova o liderstvu.

Ove će godine publici svoja iskustva prenijeti 12 istaknutih govornika iz područja biznisa, sporta, znanosti i Crkve, među kojima su: Andrija Jarak, televizijski novinar i reporter, Božo Skoko, sveučilišni profesor, član uprave i partner Millenium promocije, Sandra Paović, paraolimpijka i motivacijska govornica, Zlatko Hrkać, glavni izvršni direktor i suosnivač Sofascorea, s. Jelena Lončar, ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, Ivana Carev, doktorica znanosti kemije, znanstvena menadžerica, profesorica biologije i kemije, Boris Trupčević, menadžer, novinar, pisac, hodočasnik, poslovni mentor i coach, Marko Deša, sportaš, trener, humanitarac, motivator, Perica Štefan, poduzetnik, ekološki aktivist, koncertni promotor, ﻿Adrijana Cvrtila﻿, osnivačica i predsjednica udruge POMAK, Damir Mihanović, sveučilišni profesor, konzultant, dugogodišnji član uprave raznih korporacije te Stjepan Orešković, sveučilišni profesor i osnivač BOSQAR.

Govornici će otvoreno dijeliti svoje profesionalne i osobne priče, iskustva s izazovima i principe koji ih vode u radu s ljudima, donošenju odluka i preuzimanju odgovornosti.

Konferencija je otvorena svima koji žele ulagati u osobni rast i razvoj, bez obzira na životno iskustvo, područje djelovanja, vjersku pripadnost ili uvjerenja. Organizatori naglašavaju da je cilj stvoriti inkluzivan prostor u kojem se različite perspektive mogu susresti, nadopuniti i inspirirati.

Ulaznice su dostupne putem sustava Entrio, a zbog velikog interesa preporučuje se pravovremena registracija.

