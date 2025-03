Tomaševiću vrijeme opasno curi, Bačič u čudu: 'Nakon dva mjeseca, nisu popravili ono što treba...'

Ne odustajemo, GUP ćemo donijeti, a ako to ne bude sad onda ćemo to učiniti kao prvu stvar u novom mandatu, kazao je jučer gradonačelnik Tomislav Tomašević. Bila je to prva njegova reakcija nakon novog šoka iz Ministarstva graditeljstva jer je dan ranije, stigao dopis kojim resor Branka Bačića traži da se izmjene gradskog Generalnog urbanističkog plana (GUP), važnog strateškog dokumenta u gradnji metropole, po drugi put dorade. I to, kako je jučer kazao Tomašević, unatoč nizu prethodno održanih sastanaka s predstavnicima ministarstva kao i njihovoj usmenoj potvrdi da je sve, kako bi se reklo, sad "po PS-u" i uvjeravanja da prepreka za izdavanje suglasnosti ne bi trebalo biti. A bez "amena" Ministarstva, da naglasimo, izmjene GUP-a ne smiju se usvojiti.

Najgori mogući trenutak

– Dobili smo zahtjev od resornog ministarstva kojim se traže dodatni ispravci. I dalje nam traže dlaku u jajetu. No, i dalje ćemo gurati izmjene GUP-a koje su na korist svih Zagrepčana i Zagrepčanki, zaustavit ćemo ovaj urbanistički kaos koji se događao zadnjih nekoliko desetljeća – rekao je gradonačelnik na izvanrednoj konferenciji za medije. Udarac je ovo koji je stigao u najgori mogući trenutak jer Grad sad ima samo desetak dana da dokument ponovno korigira, pošalje Ministarstvu na pregled te uvrsti na sjednicu Gradske skupštine 10. travnja.

Ta je, pak, sjednica posljednja prilika koju Tomašević ima za donošenje izmijenjenog GUP-a u ovom mandatu, jer nakon toga slijedi raspuštanje Skupštine, a zatim i lokalni izbori. Ako bude trebalo, dodao je gradonačelnik, dokument će se na dnevni red Skupštine staviti i po hitnom postupku na isti dan kad se održava sjednica. Međutim, brzi pogled na kalendar dovoljan je da se zaključi da je riječ o opasnoj utrci s vremenom. Tomašević je, među ostalim potez ministarstva nazvao i "mrcvarenjem" jer su, kako kaže, u posljednji mogući trenutak iz šešira izvadili pogreške koje, ističe, nemaju nikakvog smisla. U prilog svojih tvrdnji pokazao je isprintanu prezentaciju izmjena koje je tražilo ministarstvo, gdje piše da frazu "Posebnim propisom koji regulira prostorno uređenje" valja zamijeniti s "propisom koji uređuje prostorno uređenje."

– I sad se zbog ovakvih stvari nama ne daje suglasnost nego se šalje na korekciju. Druge stvari su nomotehničke. Nije dovoljno da je definicija javnog arhitektonskog natječaja samo u jednom članku, nego je treba ponoviti i u drugom, jer od viška glava ne boli – frustrirano je rekao gradonačelnik.

A za ono što Tomašević naziva sitnim greškama i traženjem dlake u jajetu, Bačić smatra da je suprotno odredbama Zakona o prostornom uređenju, s kojim se izmjene GUP-a valjaju uskladiti. Opasna je greška čak i ta semantička razlika, napomenuo je, jer otvara mogućnost za pravne nesigurnosti koje se mogu zlorabiti. Još ozbiljniji je propust, dodao je ministar graditeljstva, to što je Grad odlučio u nekim slučajevima i dalje inzistirati na obvezi izrade javnog arhitektonskog urbanističkog natječaja u nekim slučajevima, iako to Zakon brani. Izmjene GUP-a, osim toga, i dalje propisuju određena ograničenja oko izdavanja lokacijske dozvole što također nije u skladu sa zakonom, koji jasno propisuje da se ona mora izdavati u svim slučajevima kad buduća građevina ima pristup komunalnoj infrastrukturi i pristup na prometnu površinu.

Nastavak zahlađenja odnosa

Bačić se s čuđenjem zapitao i kako je uopće moguće da je Zavod za prostorno uređenje grada, koji je izradio izmjene dokumenta, napravio takve, kako kaže, propuste unatoč brojnim održanim sastancima. Nije se, usto, libio ni optužiti gradonačelnika za dvolično ponašanje kad je u pitanju pridržavanje odredaba GUP-a. – Najbolji primjer je stadion u Kranjčevićevoj. Čuli ste kako Grad ima potporu arhitekata u provođenju arhitektonsko-urbanističkog natječaja. Upravo tu gdje mu je zakon omogućio provedbu natječaja, za stadion, nije ga proveo – naglasio je Bačić. Demantirao je usto i da je vraćanje izmjena GUP-a na doradu bilo kakav oblik predizbornog podmetanja.

Ono što sad preostaje Gradu jest što prije doraditi dokument koji ima više od 230 stranica te ga nakon toga još jednom poslati ministarstvu s nadom da će ga se moći usvojiti prije raspuštanja Skupštine. Hoće li tih nekoliko dana ministarstvu biti dovoljno da detaljno pročešlja cijeli dokument nije jasno, s obzirom na to da su u Bačićevu resoru rekli kako sve ovisi o tome kada će im dokument stići. Priča oko GUP-a svojevrsni je nastavak zahlađenja odnosa između Tomaševića i Bačića. Posljednji je put zaiskrilo je po pitanju obnove, nakon što je Tomašević rekao kako je nezadovoljan tempom gradnje zamjenskih kuća. Bačić mu je replicirao da bi trebao biti zahvalan nakon svega što je Vlada učinila po pitanju obnove u "njegovom gradu".