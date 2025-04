Tomašević o uskrati ministarstva na zagrebački GUP-u: 'Nije me iznenadilo, ovo je čisto mrcvarenje'

Posljednja sjednica zagrebačke Gradske skupštine prije njena raspuštanja i raspisivanja lokalnih izbora otkazana je, što znači da se izmjene i dopune GUP-a neće usvojiti u ovom mandatu. Obavijest o tome došla je u 10.30, pola sata prije njena održavanja, a gradonačelnik Tomislav Tomašević za 12 sati sazvao je konferenciju za novinare. Tom je prilikom objasnio što se dogodilo oko izglasavanja suglasnosti Ministarstva graditeljstva, bez čega se dokument ne smije usvojiti.

"Osobno sam bio u DAZ-u na toj javnoj raspravu, da bi onda u travnju, nakon svih inputa koji su došli iz struke, išli na odluku o izradi GUP-a. Tada je počela formalna procedura. Kasnije, u svibnju 2023., sva vijeća gradskih četvrti donijeli su svoje zahtjeve za izmjene, stručne skupove s udruženjima, da bi u ljeto prošle godine imali javnu raspravu o prijedlogu plana. Kako bi shvatili koliko je to opsežan proces, izvješće nakon rasprave je imalo 888 stranica. Ono što se nikad nije dogodilo je da je preko 20 posto primjedbi prihvaćeno, bilo djelomično, bilo u potpunosti. Zato se održala i ponovna javna rasprava, gdje smo imali nove komentare. Na kraju tog procesa, konačni prijedlog plana, je predan ministarstvu, 31.10, da bi nakon tri mjeseca - nama je trebalo tri mjeseca da dobijemo prvo očitovanje ministarstva da se naprave ispravci. Dali su komentare kakvi su tražili i drugu ponovnu javnu raspravu koju smo isto tako proveli, a onda smo opet predali ministarstvu. Nakon nekoliko tjedana ministarstvo je tražilo dodatnu dopunu i dodatne ispravke. Konačni prijedlog plana predan je prije 12 dana.

Odgodili smo sjednicu za danas, do krajnjeg vremena, na kraju je danas sjednica Skupštine otkazana, a čuli smo informaciju da nećemo dobiti suglasnot. Moram reći da me to nije iznenadilo. Sve ovo što se dogodilo s GUP-om je čisto mrvcarenje, nema veze sa strukom", rekao je Tomašević te ponovio da se izmjenama GUP-a pokušalo naći prostor za nove vrtiće, za nove škole, te da je bilo još nekih većih promjena.

"Sve to da bi se moglo graditi, mora biti u GUP-u. Imali smo i zahtjeve javnopravnih tijela, vezano za interese i javni sadržaj, bilo je važno i da ukinemo bilo kakve iznimke, da nemamo praksi da se različito tumači GUP i da nemamo iznimke na iznimke. Što se tiče zelenijeg grada, bilo je to lokacija novih parkova, zaštita potoka, smanjenje izgrađenosti", rekao je Tomašević.

