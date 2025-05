Tjedan suvremenog plesa ponovno okuplja vrh europske plesne scene u Zagrebu

Najveći i najugledniji hrvatski festival suvremenog plesa, Tjedan suvremenog plesa (TSP), u svom 42. izdanju ponovno okuplja vodeća imena domaće i svjetske plesne scene. Festival se održava u dva bloka, od 13. do 18. svibnja te 9. lipnja u Zagrebu i 25. lipnja u Rijeci. Riječ je o jedinstvenoj prilici za susret s relevantnim suvremenim plesnim praksama, ali i za razgovor o europskim kulturnim politikama i inkluzivnosti u izvedbenim umjetnostima. Ovogodišnje izdanje donosi više od 20 plesnih događanja, tri velika europska projekta te renomirane umjetnike i aktualne hrvatske produkcije.

Festival i ove godine aktivno djeluje na promicanju europske suradnje, predstavljanju regionalnih i domaćih autora, poticanju međukulturnog razumijevanja i uključivanja ranjivih skupina u kulturni život zajednice. Kroz tri velika europska projekta – Moving Balkans, Beyond Fronta: Bridging Periphery i Visiting Artist Program – TSP postaje ključna platforma razmjene znanja, iskustava i izvedbenih praksi među umjetnicima iz cijele Europe. Projekti su sufinancirani sredstvima programa Kreativna Europa, a okupljaju više od 30 organizacija iz 20 zemalja.

U sklopu platforme Moving Balkans po prvi se put organizira međunarodni plesni showcase, koji će u Ljubljani, Zagrebu i Rijeci predstaviti deset najistaknutijih autora suvremenog plesa iz regije te šest dodatnih umjetnika koje je selektiralo međunarodno programsko vijeće. Među radovima koji će biti izvedeni u Zagrebu nalaze se Agenda (de facto, HR), Blot (Tangaj Collective, RO) te Screenagers Vol. 2 (Omnibus, HR/FR). Showcase će pratiti više od stotinu inozemnih festivalskih promotora, kritičara i novinara.

Projekt Beyond Fronta: Bridging Periphery okuplja partnere iz Hrvatske, Poljske, Rumunjske, Mađarske, Slovenije i Švedske, a njegov cilj je jačanje kreativnog potencijala mladih umjetnika iz srednje i istočne Europe. U okviru tog projekta u Zagrebu će biti izvedena nova predstava "Četiri godišnja doba" koreografa Macieja Kuźmińskog, u produkciji Central European Dance Theatre iz Budimpešte. Predstava kroz prizmu poznate Vivaldijeve glazbe tematizira životne cikluse, odnos pojedinca i zajednice te transformaciju tradicije kroz suvremeni plesni izraz.

Treći projekt, Visiting Artist Program, okuplja 22 europska festivala koji podržavaju mlade koreografe u razvoju održivih međunarodnih karijera. Festival u tom kontekstu daje platformu i trima hrvatskim autorima čiji su radovi odabrani putem javnog poziva. Predstavit će se Sprezzatura Nike Disney, What Do You See, or Not koreografa Michelea Pastorinija i riječkog kolektiva Yellowbiz te Allarme, produkcija Studija za suvremeni ples u koreografiji renomiranog tandema Ginevre Panzetti i Enrica Ticconija.

Osim najnovijih hrvatskih produkcija i europskih projekata, festival donosi i povratak velikih imena. U Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu 9. lipnja gostuje slavna Akram Khan Company s predstavom "Chotto Desh", očaravajućom pričom za sve uzraste, a zagrebačku publiku će posebno obradovati i dolazak britanskog koreografa Jonathana Burrowsa i skladatelja Mattea Fargiona. Njihova nova predstava The Unison Piece ujedno će biti i povod za promociju hrvatskog izdanja kultne knjige Koreografov priručnik, u izdanju Hrvatske sveučilišne naklade.

Još jedna od istaknutih autorica je izraelska koreografkinja Yasmeen Godder, koja će izvesti "Practicing Empathy", snažnu refleksiju o povezivanju, zajedništvu i transformativnoj moći plesa. Predstava se temelji na trogodišnjoj praksi razvoja participativnih umjetničkih formata s publikom i zajednicama u Izraelu i Europi.

TSP također njeguje i dugogodišnju predanost razvoju inkluzivnih praksi. Predstava "Forest" švicarskog kolektiva BewegGrund, koja će biti izvedena u Rijeci 25. lipnja u suradnji s Festivalom inkluzije PreOkret, istražuje odnos između organizama i okoliša te promišlja temu međusobne ovisnosti i pomaganja.

Festival se održava na nekoliko zagrebačkih lokacija, u Kulturnom centru Travno, Zagrebačkom plesnom centru i Muzeju suvremene umjetnosti, dok se riječka izvedba odvija u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku.

Ulaznice za programe mogu se kupiti ma entrio.hr ili sat vremena prije predstava na lokacijama izvedbi predstava. Organizator festivala je Hrvatski institut za pokret i ples, pod umjetničkim vodstvom Mirne Žagar. Festival se odvija uz potporu Grada Zagreba, Ministarstva kulture i medija RH, Grada Rijeke, kao i programa Creative Europe.