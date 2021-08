Teleoperater o prosvjedu na Knežiji protiv postavljanja repetitora: 'Imamo potrebne dozvole'

Stanari Albaharijeve na Knežiji, od kućnog broja 1 do 9, jučer su spriječili postavljanje bazne stanice na krov svoje zgrade. To su uspjeli postići i u svibnju, a kako su nam kazali, riječ je o dogovoru da se repetitor postavi iznad ulaza broj 3. S teleoperaterom je to, tvrde, njima iza leđa dogovorio jedan od predstavnika stanara. Smatraju da je to nelegalno jer nije imao suglasnost većine tamošnjih stanovnika. Iz Telemacha nam tvrde suprotno. Naglašavaju da imaju sve potrebne dozvole i suglasnosti te da su o početku radova obavijestili predstavnika stanara Albaharijeve 3 koji im je dostavio potrebne potpise. Dana 7. lipnja, dodaju, potvrđeno je da su dokumenti autentični.

Odgovor prenosimo u cijelosti:

"Telemach Hrvatska d.o.o. posjeduje suglasnost suvlasnika većine suvlasničkih dijelova zgrade na adresi Albaharijeva 3 za postavljanje bazne stanice, kao i valjan ugovor o zakupu. Isto tako, od Ministarstva zdravstva ishođena je i suglasnost za postavljanje bazne stanice sukladno Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja, a temeljem proračuna parametara visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja predmetne bazne stanice izrađenog od ovlaštenog mjeritelja.

Ističemo kako je na sastanku suvlasnika od 7. lipnja 2021. utvrđena valjanost i autentičnost prikupljenih potpisa za postavljanje bazne stanice operatora Telemach Hrvatska (potpisi suvlasnika čiji suvlasnički dijelovi predstavljaju većinu suvlasničkih dijelova zgrade na adresi Albaharijeva 3 sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima) temeljem kojih je i sklopljen Ugovor o zakupu u svrhu postavljanja predmetne bazne stanice, a za što Telemach Hrvatska d.o.o., s obzirom na sklopljeni Ugovor, ima valjani pravni temelj. O namjeri izvođenja današnjih radova Telemach Hrvatska d.o.o. je uredno obavijestio predstavnika suvlasnika na ulazu Albaharijeva 3. Željeli bismo naglasiti kako tehnologija pokretnih komunikacija, odnosno infrastruktura neophodna za njeno funkcioniranje, donosi brojne dobrobiti građanima i tvrtkama, poput pristupa hitnim službama, povezanost s bližnjima, obrazovanje, gospodarski razvoj, dostupnost informacija i kao takva predstavlja državni značaj i jednu od temeljnih pretpostavki za funkcioniranje suvremenog društva. To je posebno došlo do izražaja u okolnostima pandemije uzrokovane korona virusom.

Također, planiranje lokacija adekvatnih za postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture, odnosno radijskih postaja, provodi se u skladu s pravilima struke radio planiranja. Postupak određivanja optimalne lokacije zavisi od više parametara vezanih uz pokrivenost signalom određenog područja. Stoga se postavljanje radijskih postaja planira namjenski radi značajnog poboljšanja kvalitete naših usluga. Izgradnju i rad elektroničke komunikacijske infrastrukture reguliraju različiti pravni propisi među kojima posebno ističemo Zakon o elektroničkim komunikacijama temeljem kojeg je za ovu infrastrukturu popisano da je od nacionalnog značaja. Također, za svaku izgradnju i postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture, Telemach Hrvatska izrađuje proračun parametara elektromagnetskih polja temeljem kojeg od strane Ministarstva zdravstva ishodujemo dozvolu za njihovo postavljanje, a sve u skladu s Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja.

Ističemo ujedno da je Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućih zračenja (ICNIRP) na temelju znanstvenih istraživanja izdala osnovne smjernice o ograničenjima izloženosti opće populacije elektromagnetskim poljima. Također, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) potvrdila je da je korištenje mobilne tehnologije sigurno ako se poštuju vrijednosti važećih graničnih vrijednosti za mobilne komunikacije. Važno je naglasiti da Republika Hrvatska ima do čak 6 puta strože granične razine, u odnosu na preporučene granične razine Svjetske zdravstvene organizacije i ICNIRP-a. Smjernice se redovno revidiraju, uzimajući u obzir nova znanstvena istraživanja, a do danas nisu pronađeni relevantni znanstveni dokazi za promjene graničnih vrijednosti", kaže teleoperater.

Baznu stanicu, podsjećamo, stanari ne žele jer je smatraju da će narušiti statiku zgrade, a zračenje će im narušiti zdravlje.

