Suze na zagrebačkom sudu: 'Izmaknuto im je tlo pod nogama. To je finalni udarac u borbi za dostojanstvo'

Radila je čitavih 52 dana štrajka, kako je po njegovom završetku ne bi dočekala hrpetina papira na uredskom stolu, ali s njima se, kada je riječ o daljnjoj sudskoj proceduri, konkretno nije moglo ništa jer referade nisu radile pa ih nitko nije mogao ovjeriti. Na prvi službeni radni dan, nakon što je postignut dogovor između Vlade i pravosudnih službenika i namještenika, viša savjetnica pri Općinskom sudu u Vukovarskoj koju smo susreli na ulazu u Palaču pravde govori nam kako nema srca nositi te iste dokumente na daljnju obradu, jer su je neke kolegice već dočekale u suzama te s velikim razočarenjem i gorkim okusom nakon, kako ga opisuju, finalnog udarca u bitci za prava i dostojanstvo.

-Pa kako da joj sad odnesem kup papira i pravim se kao da je sve opet po starom, a ona jadna ne može doći do riječi koliko je uznemirena i povrijeđena dogovorom. Atmosfera nije najbolja, kolege su jako nezadovoljne, posebice one s najnižim primanjima. To su ljudi koji se posljednjih 30 godina doslovce ubijaju od posla, a tretira ih se kao šlape, što je pokazalo i okončavanje štrajka kada im je izmaknuto tlo pod nogama i potkopana posljednja šansa da se izbore za bolje uvjete na ionako stresnom poslu - govori naša sugovornica. Ljudi ne mogu prehranjivati svoje obitelji i odškolovati djecu, a nitko ih ne pita kakvi su uvjeti na radnom mjestu mimo plaće, domeće ona.

VEZANI ČLANCI:

-Odgovaramo Ministarstvu pravosuđa, imamo svakodnevne norme koje moramo ispuniti, broj slučajeva koje moramo obraditi. Ne možete ne raditi, a javnost ima potpuno krivu percepciju o tome da smo uredski radnici koji sjede pod klimom i piju kave. Radimo i na pauzi, a nekad znamo dolaziti i subotama, samo kako ne bi bilo zaostataka- ogorčena je viša službenica koja već 12 godina radi u Palači pravde.

Podsjetimo, od 47 podružnica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN), ponudu Vlade prihvatilo je njih 25 i tako je okončan jedna od dosad najdužih štrajkova u modernoj hrvatskoj povijesti. Dogovoreno je da im se plaće uvećaju za 12 posto te da im se pokriju svi dani provedeni u štrajku. Pa ipak, jučer u Vukovarskoj i nije bilo prevelike gužve, protok je osam sati iznosio nekoliko desetaka ljudi, a tamošnja zaštitarka nam je otkrila kako je to zbog korištenja godišnjih odmora, ali i činjenice da petkom nema uredovnog primanja stranaka, već isključivo prema dogovoru pa bi se stoga nešto više ljudi na vratima najvećeg suda u Hrvatskoj moglo bi se očekivati u ponedjeljak.

VIDEO Štrajkaši u pravosuđu stigli pred NSK, čuvala ih interventna policija