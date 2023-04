Na Savskoj cesti u Zagrebu došlo je do zastoja tramvaja nakon sudara dva tramvaja. U sudaru je jedan čovjek ozlijeđen, doznaju 24 sata.

Do zastoja je došlo u Savskoj od križanja sa Slavonskom do Veslačke. Policija i hitna pomoć su na terenu. Do nesreće je došlo oko 21.15 sati, a težina ozljeda je još nepoznata.