U RANIM JUTARNJIM SATIMA

Sudar Porschea i Mercedesa na Medveščaku, teško ozlijeđen maloljetnik i 57-godišnji vozač

PUZ
VL
Autor
Večernji.hr
20.10.2025.
u 11:37

U sudaru su teško ozlijeđeni 57-godišnji vozač Mercedesa i maloljetni putnik iz Porschea, dok je 23-godišnji putnik iz istog automobila lakše ozlijeđen. Svim ozlijeđenima liječnička je pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila jučer, 19. listopada, oko 1.50 sati na Medveščaku, ozlijeđene su tri osobe. Prema policijskom izvješću, 24-godišnjak je pod utjecajem alkohola (0,44 g/kg) vozio Porsche zagrebačkih registarskih oznaka Mirogojskom cestom u smjeru sjeveroistoka.  Dolaskom do kućnog broja 35C nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti, zbog čega je prešao u suprotnu traku i prednjim dijelom vozila udario u Mercedes kojim je iz suprotnog smjera upravljao 57-godišnjak. U sudaru su teško ozlijeđeni 57-godišnji vozač Mercedesa i maloljetni putnik iz Porschea, dok je 23-godišnji putnik iz istog automobila lakše ozlijeđen. Svim ozlijeđenima liječnička je pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.
Ključne riječi
PUZ Zagreb

