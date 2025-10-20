Sudar Porschea i Mercedesa na Medveščaku, teško ozlijeđen maloljetnik i 57-godišnji vozač

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila jučer, 19. listopada, oko 1.50 sati na Medveščaku, ozlijeđene su tri osobe. Prema policijskom izvješću, 24-godišnjak je pod utjecajem alkohola (0,44 g/kg) vozio Porsche zagrebačkih registarskih oznaka Mirogojskom cestom u smjeru sjeveroistoka. Dolaskom do kućnog broja 35C nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti, zbog čega je prešao u suprotnu traku i prednjim dijelom vozila udario u Mercedes kojim je iz suprotnog smjera upravljao 57-godišnjak. U sudaru su teško ozlijeđeni 57-godišnji vozač Mercedesa i maloljetni putnik iz Porschea, dok je 23-godišnji putnik iz istog automobila lakše ozlijeđen. Svim ozlijeđenima liječnička je pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.