Strože od aerodroma; u čitaonicu kroz dvije kontrole

Skinuti remen, ogrlicu, sat, naočale, ukosnice... odložiti telefon, upaljač, pincetu i ogledalo. Odnosno bilo što metalno jer takve su sigurnosne upute na ulazu u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu (NSK) koje je od “stražara” dobila i studentica Anamarija Stančić. Hrvatska idućih pola godine predsjeda Vijećem Europske unije upravo ondje, pa će studente koji, poput A. Stančić, žele učiti u čitaonici ili posuditi knjigu, u tom razdoblju dočekivati dvije provjere. Na glavnom je ulazu, baš kao na aerodromu, detektor metala, a na samom ulazu u čitaonice na prvom, trećem i četvrtom katu, pak, sigurnosne službe još jednom “škicaju” stvari koje se unose prije ulaska u zonu “zagrijavanja stolice”.

Menza i dalje radi

Po običaju, sve osim vode zabranjeno je donositi sa sobom, a laptopi, skripte, knjige, pernice i ostatak pribora i dalje su dobrodošli. Kaputi, jakne, šalovi, kape i ostala odjeća ostavljaju se, kao i do sada, na čuvanju u garderobi, ali osobna iskaznica ili neki drugi dokument za identifikaciju ne smiju se zaboraviti jer njihovo je pokazivanje, kažu iz NSK, jedna od novih mjera osiguranja.

– Nema mnogo izmjena za studente. Više-manje sve će ostati isto. Knjižnica će, kao i restoran Studentskog centra u sklopu NSK, i dalje raditi po dosadašnjem rasporedu, od osam do 21 sat – rekli su iz knjižnice.

Još jedna od promjena na nultoj je razini, odnosno razini ulaza, gdje studenti ne smiju sjediti i učiti tijekom dana pa je taj dio na raspolaganju tek za večernje učenje, od 21 sat do ponoći. Što se parkiranja tiče, uvjeravaju iz knjižnice, za sve ima mjesta, od vozača automobila do biciklista. Ograđivanja i prenamjene parkirališnog prostora, za sada, neće biti pa bi promet na tom dijelu i dalje trebao teći neometano. Radnici sa strojevima jučer su još uređivali zelene površine uz stražnju stranu knjižnice, ali buka, kažu studenti, ne dopire do čitaonica. Na zapadnoj strani velebne zgrade dežura po jedan policajac, sklonjen od hladnoće u limenoj kućici postavljenoj uoči početka predsjedanja. Drugi se, pak, nalazi u jednakoj konstrukciji ispred glavnog ulaza u knjižnicu.

– Upozorili su nas da pazimo na svoje stvari i prijavimo knjižničaru, policajcu ili zaštitarima ako sami uočimo nešto sumnjivo – objasnili su studenti na izlasku iz zgrade. Nekog posebnog filmskog pretresa nije bilo, jedino im je vrijeme potrošeno na pretragu, kažu, “oduzelo” vremena za učenje. Što se čitaonice tiče, atmosfera je uobičajena – spokojna, a čak je, rekli su, i tiše nego inače.

– Mirnije je. Možda ljudi misle da se zbog predsjedanja Vijećem EU-a uopće ne smije zadržavati u prostoru NSK pa izbjegavaju dolaziti – kazala je studentica fizike, Paula Vulić, koja se, baš kao i gotovo svi koji neko vrijeme provode uz knjigu, najprije zagrije kavom. I to obično u prvom kafiću. Srećom, lokali koji se nalaze oko knjižnice cijene zbog dolaska stranih delegata nemaju u planu mijenjati.

Cijena kave ostaje ista

– Nismo dobili nikakve posebne upute, a kava, kao sve ostalo, i dalje će koštati kao i do sada. Poslovnjake u odijelima još nismo imali priliku poslužiti – rekli su konobari. Prvi sastanci i intenzivan rad europskih dužnosnika, kako je najavljeno, počinje u utorak nakon blagdana Sveta tri kralja, a studenti se nadaju da se tada neće uvesti još rigoroznije mjere kako bi mogli nesmetano dolaziti u prijeko potreban hram tišine.

– Za sada sve ide svojim tijekom. Razumljivo je da se trebaju detektirati i spriječiti potencijalne opasnosti, a dokle god mi slijedimo pravila, mislim da nam neće nitko smetati – složili su se studenti, Perica Meštrović i Kristijan Brezović. Blokiranog grada, ograđenog i zakrčenog parkirališta, cijena koje idu do nebesa i “izgona” iz čitaonica, kao što su očekivali studenti, ipak nema, a sadašnji gotovo nezamjetan “ustroj” u knjižnici morat će se poštivati do 30 lipnja.

Građani o kontrolama Paula Vulić (studentica)

Provjere mi nisu otežale učenje, dapače, lakše mi je raditi u knjižnici otkako su uvedena nova pravila. Manje je ljudi pa je samim time i mirnije. Ivo Štampalija (inženjer elektrotehnike)

Parkirališnih mjesta ima, a nikakvih posebnih protokola, osim provjere na ulazu, nema, što je sasvim prihvatljivo s obzirom na situaciju. Kristijan Brezović (student)

Morao sam zbog provjere skinuti remen jer mi je kopča metalna, ali ostalo je prošlo bez problema. Čak ni osobne nas nisu tražili. Perica Meštrović (student)

Senzori metala brzi su i “bezbolni”. Očekivao sam rigoroznije i strože kontrole, ali sve je prošlo glatko. Nije me ništa omelo u radu.

Na što paziti 1. Hrana samo u blagavaonici

Svaki predmet koji se unosi u knjižnicu korisnici su dužni prijaviti na ulazu zaštitarima ili knjižničarima, a jesti i piti smije se jedino u menzi. 2. Potencijalno opasni predmeti

Zbog novih sigurnosnih mjera, idućih pola godine svatko tko uđe u zgradu mora, kao na aerodromu , proći kroz senzore metala. 3. Učenje i boravak na nultoj razini

Učenje i sjedenje u prostorijama na razini ulaza tijekom dana je zabranjeno, smije se tek u večernjim satima, odnosno od 21 sat do ponoći. 4. Modni dodaci i pribor

Ogledala, ukosnice, rašpice, gumice, narukvice i slične predmete koji su napravljeni ili imaju metalne dijelove treba skinuti prije provjere detektorom. 5. 'Pročišćena' torba

Na ulazu najprije treba proći detektor metala pa iz torbe valja izvaditi pincetu, ogledalo i ostale metalne predmete; slijedi druga provjera na ulazu u čitaonicu.