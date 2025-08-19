Strojevi na zagrebačkom Hipodromu: Iz Thompsonovog tima tvrde kako će sanacija biti gotova za desetak dana

Na zagrebački Hipodrom danas su stigli prvi strojevi. Zvuk motora, tutnjava bagera i miris svježe prekopane zemlje označili su početak obnove ovog prostora. Naime, počela je sanacija površina oštećenih 5. srpnja za vrijeme koncerta Marka Perkovića Thompsona koji je okupio oko pola milijuna njegovih obožavatelja, a iz menadžmenta glazbenika poručuju kako će popularno okupljalište ljubitelja konjičkog sporta za desetak dana zablistati u potpuno novom ruhu.

U planu su poravnavanje terena, nasipavanje zemlje i pijeska, obnova i formiranje galopske staze te vraćanje ograda, najavio je na Radio Sljemenu Perkovićev menadžer Zdravko Barišić. Nakon toga Hipodrom bi trebao biti spreman ponovno primati sportaše, rekreativce i posjetitelje, ali i sve ljubitelje konja i prirode, u boljem stanju nego što je bio prije velikog koncerta, domeće. Iz Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO) ističu kako se trenutačno čeka nalaz ovlaštenog vještaka kojeg su angažirali te koji će precizno utvrditi razinu i vrstu eventualnih oštećenja nastalih tijekom održavanja događanja. Tek nakon zaprimanja i detaljne analize tog izvješća moći će se govoriti o konkretnom stanju površina, uključujući travnate dijelove i druge elemente prostora, napominju.

– Sanaciju i vraćanje Hipodroma u prvobitno stanje obvezan je provesti organizator, sukladno članku 17. Ugovora o pravu korištenja zemljišta. Organizator je dužan sve korištene površine, osobito podne plohe, sanirati o vlastitom trošku. U slučaju da Organizator ne ispuni svoje obveze Ustanova ima pravo sama provesti sanaciju o njegovu trošku, uz dodatnu ugovornu kaznu – kazuju iz USO-a. Podsjetimo, rok za sanaciju prostora nakon koncerta istekao je 11. kolovoza, a organizator je već platio ugovorenu kaznu zbog kašnjenja.