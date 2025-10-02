Naši Portali
OD 11. LISTOPADA

Safari u srcu Zagreba: Zoološki vrt pripremio je bogati dvosatni program, evo kako se prijaviti

Noćni safari održan je u u Zoološkom vrtu Grada Zagreba
Tomislav Miletic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
02.10.2025.
u 10:01

Riječ je o dvosatnom obilasku životinja pod vodstvom edukatora obogaćenom pričama starih plemena, ali i informacijama o novim načinima očuvanja prirode.

Uz svaku se životinju vežu neke zanimljive teme iz životinjskog svijeta, a oni koji to žele mogu mnogo toga o njima naučiti tijekom Zoo safarija koji se organizira u zagrebačkom Zoološkom vrtu. Održat će se tijekom šest subota u listopadu i studenoga, točnije 11., 18. i 25. listopada te 8., 15. i 22. studenoga. 

Kraj patuljastih vodenkonja edukator će govorit će o važnosti vode za tu vrstu i teritorijalnosti životinja, a kubanski krokodili i otrovne žabe otvorit će temu opasnosti koje čovjeka vrebaju u divljini. Sabljorogi oriks primjer je prilagodbe životinje na visoke temperature, ali i dokaz načina na koji čovjek može pomoći vrsti koja je svojedobno izumrla u prirodi. O uzgoju ugroženih vrsta životinja u zoološkim vrtovima riječi će biti i kod crvenih pandi. Zašto je važno očuvanje šuma u Hrvatskoj, objasnit će se kraj nastambe smeđih medvjeda. 

Sudionici Zoo safarija zastat će i kod drugih životinja – afričkih lavova, merkata, tukana, alpaka, kapibara itd. U Interpretacijskom centru zaštićene faune Hrvatske naučit će izrađivati jednostavan kompas, okrijepit će se sendvičima i dobiti suvenire za uspomenu. 

Program, naimjenjen starijima od sedam godina, počinje u 10 sati kraj istočne blagajne Zoološkog vrta, a završava dva sata kasnije u Interpretacijskom centru zaštićene faune Hrvatske. U skupini može biti između 15 i 25 ljudi. Ulaznice za Zoo safari kupuju se po cijeni od 12 eura na blagajnama Zoološkog vrta. Moguće ih je i rezervirati na 24 sata putem e-adrese: edukacija@zoo.hr 

