S novim modelom otpada stanari će postati "šerifi zgrade": 'To je posao za Čistoću'

Da su svi spremnici na svome mjestu. Da ih koriste isključivo stanari, a ne slučajni prolaznik ili bilo koja treća osoba. Da je prostor oko njih čist i uredan. Da pri odvozu bude odgovoran za njihovo otključavanje, odnosno zaključavanje prije dolaska djelatnika Čistoće. Da provjerava i pregledava nalazi li se u tim spremnicima isključivo miješani komunalni otpad u za to predviđenim standardiziranim vrećicama te da to prijavi nadležnim službama, ako to nije tako.

Prema odluci koja regulira novi model prikupljanja i naplate odvoza otpada, koja je većinom glasova prihvaćena na sjednici Gradske skupštine krajem prošlog tjedna – točnije, njezinim člankom 19, za to su odgovorni korisnici usluge, odnosno građani. Radi li se o obiteljskoj kući, onda su to, naravno, njezini vlasnici, a u slučaju višestambene zgrade poput, recimo, Mamutice, sporazumom mogu ovlastiti osobu koja će taj posao obavljati ili besplatno ili uz nekakvu simboličnu naknadu. A što ako dođe do “kontaminacije” spremnika, odnosno ako se u njemu nađe otpad koji ondje ne bi smio biti, a potom i prijavi? Stići će prvo upozorenje, kazali su ranije u Čistoći, a zatim i kazna, i to u iznosu od 500 kuna po spremniku.

Građani kao servis Čistoći

Da će stanari sami morati biti žandari vlastitih spremnika čije pražnjenje plaćaju, nedavno je upozorio i nestranački zastupnik Gradske skupštine iz kluba Mosta Trpimir Goluža pa je na svojoj službenoj Facebook-stranici napisao da će građani “postati servis Čistoći umjesto da Čistoća bude servis građanima”.

– Predstavnik stanara, odnosno predstavnika suvlasnika u višestambenoj zgradi bit će: čuvar spremnika za otpad koji će onemogućavati pristup spremniku osobama koji nisu suvlasnici spremnika, primopredavač spremnika pružatelju usluge, inspektor sadržaja spremnika, osoba odgovorna za mogućnost gravitacijskog pražnjenja spremnika, higijeničar prostora oko spremnika, istražitelj i prijavitelj ekoloških prijestupnika te prosvjetitelj i informator o pravilnom odvajanju i postupanju s otpadom. Osim što se predlaže znatno povećanje cijene odvoza otpada, predloženom odlukom Čistoća na Zagrepčane prebacuje dio svog posla, i to ne samo posao razvrstavanja otpada nego i puno više – napominje Goluža. Odluka, doduše, izrijekom ne propisuje da će dežurni “šerif” zgrade biti upravo predstavnik stanara, već odluku o tome tko će taj posao obavljati prepušta stanarima da se dogovore, ali oni, kažu, očekuju da će ta uloga prirodno pasti na njih.

– To se i očekuje, s obzirom na to da predstavnik suvlasnika, primjerice, ima uvid u videonadzor. Ja to već sad radim, a moja supruga svakog utorka provjerava spremnik s biootpadom. I iskreno, nije mi drago što ćemo morati tako raditi. Plaćam odvoz, a imam osjećaj da ja radim posao Čistoće – kaže Robert Ljubanović, predstavnik stanara jednog od ulaza Mamutice u Travnom. Kad je čula detalje odluke, slično se osjećala i Aleksandra Baković, predstavnica suvlasnika zgrade u Ulici Antuna Šoljana u Španskom. No ona šerif biti neće, ustvrdila je, pa se u njezinoj zgradi situacija drukčije organizirala.

– Mi smo se između sebe dogovorili i odredili dvoje ljudi koji svaki dan čiste naš smetlarnik. Paze na red, rekli su da će i sami razvrstavati otpad. To će nastaviti raditi i kad odluka krene na snagu u srpnju. Nigdje u odluci ne piše da ta osoba mora biti baš predstavnik stanara, a ja ne želim i nemam vremena time se baviti – objasnila je Baković.

A što ako kamion ne dođe?

Predstavnici stanara, dakle, ili netko drugi u njihovoj zgradi, prema novoj odluci morat će biti “čuvari zakona” u vlastitim zgradama. No nisu, kažu, uvjereni da će se taj posao moći obavljati kako treba, i to zbog razloga koji s njima nemaju nikakve veze.

– Osoba će, primjerice, morati biti zadužena za to da pripremi spremnike za odvoz. Ali Čistoća, s druge strane, ponekad dođe tek kasnije u danu ili čak drugi dan. Kako da onda osoba zna kad ih pripremiti? Osim toga bit će problem s nadzorom jer mi imamo kamere, ali ne mogu koristiti snimke. Kako mi kaže odvjetnik, svaki put kad se ustanovi da je netko od suvlasnika kontaminirao spremnik, moram zvati ovlaštenu osobu da uzme taj video i zatim slučaj iskomunicira s policijom. I onda bi policija trebala početi postupati. To je potpuna glupost – kaže Ljubanović. •