Rasprodaja Holdingovih odmarališta: Jedan čeka ugovor, a još tri su na popisu. No, ostat će u javnom vlasništvu

Nama je cilj Holdingova odmarališta na moru dovesti u funkciju, a ne prodavati ih, istaknuo je nedavno gradonačelnik Tomislav Tomašević, uzrujan zbog prozivki oporbe da se priprema monetizacija nekretnina komunalne megatvrtke kako bi se pokrili dugovi kredita podignutog u rujnu 2022. Grad je, naime, pri dizanju kredita od 240 milijuna eura založio 12 Holdingovih nekretnina, a među njima su i hosteli i kampovi na moru kojima upravlja njegova podružnica "Vladimir Nazor", poput onih u Savudriji, Dugoj Uvali i Skradinu te na Velom Lošinju, Silbi i Krku. Popis je objavljen među dokumentima na stranicama Gradske skupštine uoči sjednice u rujnu 2022., zajedno s primjerkom ugovora o kreditu, a ukupna vrijednost nekretnina tada je procijenjena na 100 milijuna eura.

Stavit ćemo ih u funkciju

– Ljetovališta ćemo staviti u funkciju, moguće je i da ćemo ih uzeti od Holdinga kako bismo to učinili. Ako je teza da ćemo odmarališta prodati na tržištu, nećemo – rekao je Tomašević početkom ožujka na redovitoj tjednoj konferenciji za novinare. No ni šest mjeseci ranije, u listopadu, prodavalo se nekadašnje Holdingovo odmaralište za radnike, atraktivna zgrada u Svetom Filipu i Jakovu. Objekt od 400 kvadrata nalazi se uz samu obalu i zaštićen je kao kulturno dobro, a od 2017. do 2022. godine bio je u zakupu te služio za turizam. Lanjskog se listopada pak nudio na javnome natječaju s početnim iznosom od 634.000 eura, uz napomenu da pravo prvokupa imaju država i jedinice lokalne samouprave. Budući da se objekt nalazi tik uz zgradu Općine i pošte, uprava Svetog Filipa i Jakova bila je i te kako zainteresirana za kupnju, a načelnik Zoran Pelicarić zadarskim je medijima nedavno rekao da se ondje planira otvoriti hotel. No kako su nam sad kazali u općinskoj upravi, dogovor o kupoprodaji još nije realiziran.

– Općina Sveti Filip i Jakov javila se na javni natječaj za prodaju nekretnine te je bila jedini ponuditelj, a ima i pravo prvokupa. Ponuđeni iznos bio je 634.001 euro, a dobila je odluku Uprave Holdinga s datumom 17. prosinca 2024. godine te odluku Skupštine društva od 12. ožujka 2025. u kojima je imenovana najpovoljnijim ponuditeljem. No do dana izrade ove obavijesti nije sklopljen ugovor o kupoprodaji nekretnine – odgovorila nam je tamošnja službenica za informiranje Tina Milin.

Sudeći po planu poslovanja komunalne megatvrtke za 2025., ove bi godine pak u prodaju mogli ići i trenutačno neaktivni turistički objekti u Skradinu i naselju Punat na Krku, kao i hostel Jelen u Skradu u Gorskom kotaru. U njemu se, naime, navodi kako je jedan od poslovnih ciljeva "Vladimira Nazora" održavanje "trenutačno neaktivnih lokacija podružnice do njihove prodaje – Skrad, Skradin, Punat", ali i kako je objava natječaja za te nekretnine jedna od aktivnosti planiranih u svrhu poboljšanja uspješnosti, organizacije i razvoja poslovanja. Potvrdili su nam to i u Holdingu, ali istaknuli su da odluka nije donesena, kao i da je potencijalni kupac poznat.

– Podružnica "Vladimir Nazor" navela je u planu poslovanja opciju prodaje nekretnina u Punatu, Skradu i Skradinu, u kojima se već godinama ne održavaju nikakvi programi ni aktivnosti. Plan za 2025. otvara mogućnost prodaje, no o eventualnoj će se realizaciji odlučivati tek nakon obuhvatnije analize nekretnina podružnice. U slučaju da dođe do prodaje, Grad Zagreb planira kupiti te nekretnine i staviti ih u funkciju – poručili su iz komunalne megatvrtke. Pitali smo i što je s kupoprodajom objekta u Svetom Filipu i Jakovu, no odgovor o tom slučaju zasad nismo dobili.

Nije ovo ni prvi put da se u Holdingovim dokumentima spominje prodaja odmarališta s popisa pa se ta mogućnost navodi i u planovima poslovanja za 2022. i 2023. godinu, i to zbog, kako piše, "fizičkog stanja u kojem se nalaze ili niske razine profitabilnosti i popunjenosti te posljedično nužne značajne investicije". Sve su tri nekretnine, dodajmo, svojevremeno u više navrata bile predviđene za prodaju u mandatu Holdingove uprave u vrijeme Milana Bandića. Tako je cijena kompleksa hostela Loda u Skradinu, koji je u lošem stanju, a jedan od njegovih objekata uništen je u Domovinskom ratu, početkom 2021. godine, kad je zadnji put stavljen na licitaciju, procijenjena na nešto više od milijun eura. Godinu dana kasnije pak bio je jedan od objekata u koji je Grad bio spreman primiti ratne izbjeglice iz Ukrajine. Omladinski hostel Halugice u Punatu na Krku u isto vrijeme nudio se za oko 919.000 eura, a za Jelen u Skradu, nekoć jedno od omiljenih zimskih izletišta, danas zgradu u ruševnom stanju, tražilo se oko 370.000.

Poslovni prostori i zemljišta

Holding u svom vlasništvu ima i niz drugih nekretnina, poput ureda, garaža, građevinskih zemljišta i stanova, koje se također povremeno prodaju. Sada se, primjerice, u javnome pozivu koji traje do danas već drugi put nudi poslovni prostor od 271 kvadrata u Rujanskoj ulici, s početnom cijenom od 630.000 eura. Prodaje se i objekt poslovne namjene na Savskoj 120A s pratećim dvorištem i uredima za početnih 807.000 eura, ali i stan sa spremištem od 60 kvadrata u Ulici Rudolfa Matza u Sesvetama, i to za 133.000, te nekoliko garažnih mjesta i zemljišta u Zagrebu i okolici.