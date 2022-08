Raspada se fasada škole koja je koštala 80 milijuna kuna, ali to nije jedino što na njoj ne valja

Izgleda kao da se u potpunosti raspada. Iako je škola dovršena prije nešto više od osam godina, stanovnike Kajzerice i cijelog Zagreba zaprepastili su prizori fasade tamošnje osnovne škole. Izgradnja ustanove koštala je 80 milijuna kuna, a sve je bilo dovršeno u devet mjeseci umjesto 19, koliko je bilo ugovoreno.

No, nije to prvi put da je škola bila u fokusu javnosti zbog kvarova i problema. Iako se radi o novom objektu, nakon potresa koji je pogodio Zagreb 2020. godine škola je dobila žutu naljepnicu zbog urušavanja stropa. Stanovnici kvarta kažu i da stolarija ubrzano propada, a jedne zime problema je bilo i sa sustavom grijanja. Na jednom dijelu školske dvorane dignuo se parket..

– Već u prvom srednje su kvake u dvorani otpadale, vrata od svlačionice zapinjala, mrlje od vlage po svim stropovima, prozori iznutra imaju pregradu i ne mogu se više od kipa otvoriti, ventilacija ponekad ne bi radila, negdje u 4. srednje se digao parket na pola dvorane...itd, itd.. katastrofa od gradnje i projekta – na Redditu je napisala jedna korisnica koja je išla u srednju školu, koja je također dio kompleksa, prije nekoliko godina.

Danas se priča o tome radi li se o prebrzoj gradnji, a Ivica Lovrić, koji je tada bio pročelnik zagrebačkog Ureda za obrazovanje, za HRT je jučer rekao da to nije slučaj.

– Brzina gradnje sigurno nije utjecala na kvalitetu tih fasadnih ploča, nego netko njih razbija. One su znale pucati i ranije, prije svega od udaraca loptom ili eventualno od strane nekih vandala, ali mi smo to redovito mijenjali. Ako vi ne zamijenite jednu puknutu ploču, očito to daje poticaj onima koji su skloni oštećivanju imovine, da to čine i dalje – kazao je Lovrić. O tome se za HRT očitovao i Grad Zagreb.

– Oštećenja i puknuća fasadnih ploča na objektu OŠ Kajzerica dugogodišnji su problem, koji se javio nedugo nakon otvorenja 2014. godine. S obzirom da pročelje nije sanirano čim su se pojavila prva puknuća, niti je na odgovarajući način zaštićeno od udaraca lopte sa školskog igrališta, oštećenja su se s godinama pogoršavala. Novi pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, g. Luka Juroš, koji je imenovan koncem srpnja ove godine, razgovarao je u četvrtak s ravnateljicom škole OŠ Kajzerica, gđom Majdom Tometić. Imajući, prije svega, u vidu sigurnost učenika i djece koja borave na školskom igralištu, sanaciju fasade OŠ Kajzerica u najkraćem mogućem roku postavio je prioritetom te je u tijeku pokretanje postupka javne nabave za sanaciju. U dogovoru s ravnateljicom škole, do sanacije pročelja, dio dvorište škole, neposredno uz oštećeno pročelje, ogradit će se zaštitnom ogradom – odgovorili su HRT-u iz Grada, odnosno novi pročelnik Ureda.