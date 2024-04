Radovi u punom jeku: Za vikend se zatvara nekoliko zagrebačkih prometnica, donosimo detalje

Zbog izgradnje kružnog toka na raskrižju ulica Tuškanac, Gornje Prekrižje i Jurjevske, danas od 8 sati do sutra do četiri sata iza ponoći, bit će onemogućeno kretanje vozilima.

Za vrijeme radova obilazni pravci bit će:

Tuškanac - V. Nazora - Britanski trg - Pantovčak - Gornje Prekrižje - Tuškanac i obratno

Jurjevska - Mlinarska - A. Vrančića - Ksaverska cesta - Mlinovi - Šestinska cesta - Šestinski vijenac - Gornje Prekrižje i obratno

VEZANI ČLANCI:

Radovi na izgradnji vodoopskrbnog priključka zatvorit će pak Ulica Stjepana Bencekovića kod kućnog broja 58, i to danas od 8 do 16 sati. Za to vrijeme obilazni pravac bit će:

S. Bencekovića – R. Cimermana – S. Bencekovića

Danas i sutra, zbog izgradnje kanalizacijskog i vodoopskrbnog priključka, za sav će promet biti zatvorena i Remetinečka cesta, od raskrižja s Ulicom Ive Robića do kružnog toka Remetinec.

VEZANI ČLANCI:

Obilazni pravac:

iz smjera sjevera: Kružni tok Remetinec – Av. Dubrovnik – Prekratova – Savski gaj put XIII – Remetinečka cesta;

iz smjera juga: Remetinečka cesta– Ul. Ive Robića – Ul. Vice Vukova – Jadranska avenija – Kružni tok Remetinec.

Za vrijeme radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji. Iz Grada upozoravaju sugrađane na moguće poteškoće u prometu te ih mole za strpljenje i razumijevanje.