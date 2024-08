Radovi u Dubravi mijenjaju trase šest autobusnih linija: Jedna će biti privremeno obustavljena, evo detalja

Zbog sanacije cjevovoda u zoni raskrižja Ulice I. Resnički gaj, u subotu, 17. kolovoza, od 6 do 11 sati, autobusne linije 214 ​ ( Koledinečka - Trnava - Kozari Bok) i 225 (Sesvete - Resnik - Kozari Bok) prometovat će skraćeno, odnosno izmijenjenom trasom, a linija 235 (Dubrava - Trnava - Kozari Bok) bit će privremeno obustavljena.

Linija 214: iz Kozari boka prometovat će skraćeno do okretišta Trnava. Polasci iz Trnave ostvarivat će se 15 minuta kasnije u odnosu na vremena polazaka iz Koledinečke. Linija 225 prometovat će dionicom: Sesvete - Zagrebačka cesta - Ulica Ljudevita Posavskog - Ulica Mije Haleuša - Resnik I. - Resnik - Kozari bok.

U povratku će autobusi voziti redovnom trasom za Sesvete, javljaju u ZET-u. Što se tiče drugih radova u Dubravi, zbog radova u Dankovečkoj ulici, na dijelu od Ulice Mate Lovraka do Ulice Rudolfa Kolaka, od ponedjeljka, 19. kolovoza, od 7 sati, do jutarnjih sati ponedjeljka, 26. kolovoza, autobusne linije 208 (Dubrava - Vidovec), 209 (Dubrava - Čučerje), 210 (Dubrava - Studentski Grad - Novi Retkovec) i 213 (Dubrava - Jalševec) prometovat će djelomično izmijenjenim trasama:

Foto: ZET

Linije 208, 209 i 213 u oba smjera: Dubrava - Ulica Dubrava - Grižanska ulica - Ulica Rudolfa Kolaka - Dankovečka ulica te dalje redovnom trasom.

Linija 210: DUBRAVA - redovnom trasom do Ulice Rudolfa Kolaka - Grižanska ulica - Ulica Dubrava - Dankovečka ulica - Ulica Mate Lovraka - NOVI RETKOVEC - redovnom trasom do Ulice Mate Lovraka - Dankovečka ulica - Ulica Dubrava - Grižanska ulica - Ulica Rudolfa Kolaka te redovnom trasom do Dubrave.