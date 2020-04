Poliklinika Zagreb od ponedjeljka nastavlja s radom, evo radno vrijeme ordinacija

Poliklinika Zagreb u Gajnicama, čiji je osnivač i vlasnik Grad Zagreb, od ponedjeljka ponovo započinje s radom, a radit će samo objekt u Argentinskoj 2.

Radno vrijeme ordinacije sportske medicine je ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 7 do 14 sati, a srijedom od 7 do 19 sati. Ordinacija medicine rada radit će utorkom i četvrtkom od 7 do 14 sati, a istim rasporedom radit će i oftamološka ordinacija.

Sve obavijesti moguće je dobiti na brojeve telefona: 01/38 32 354 i/ili 01/38 32 353 ili putem maila: info@poliklinika-zagreb.hr tajnistvo@poliklinika-zagreb.hr prijemni-gajnice@poliklinika-zagreb.hr ravnatelj@poliklinika-zagreb.hr.

Osnovna djelatnost Poliklinike Zagreb je, inače, medicina rada i športa te zdravstveni pregledi potrebni za dobivanje vozačkih dozvola za vozače svih kategorija, dozvole vezane za zapošljavanje i posebne uvjete rada, dozvole za upise u škole i na fakultete, dozvole za obavljanje zaštitarske službe, dozvole za držanje i nošenje oružja, pregledi djece sportaša, odraslih kao i sportskih klubova, te pregled zrakoplovnog osoblja i pomorskog osoblja.