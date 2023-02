Pokrenuli smo crowdfunding kampanju za cjelovitu obnovu Dvorca umjetnika

Potresi iz 1880. i 1990. statički su ga oslabili, u požaru 1979. izgorjelo je sjeverno krilo pa se nekoć stameni dvorac Oršić-Jakovlje danas doima poput zamka duhova. Dva posljednja potresa, zagrebački i petrinjski, mogli bi mu zato udahnuti novi život. Zbog oštećenja koja je u njima pretrpio, naime, za konstrukcijsku je obnovu odobreno 2,6 milijuna eura iz Fonda solidarnosti, a pokrenuta je i akcija za cjelovito uređenje zdanja.

Nick Cave na kajkavskom

Da je derutnom dvorcu prijeko potrebna obnova, shvatite čim se prema njemu počnete uspinjati alejom kestenova. Neveseo prizor donekle popravlja park skulptura. Od njih šezdesetak zasad je restaurirano oko 20 pa se tako mogu razgledati, primjerice, "Žaba" Stjepana Gračana, "Jedra" Šime Vulasa, "Kap" Ratka Petrića, "Isječak rijeke" Ivana Kožarića, ali i radovi Zlatka Boureka, Ksenije Kantoci, Hanibala Salvara, Alema Korkuta... Od 1973. u zdanju su utočište pronašli hrvatski likovnjaci koji ondje imaju svoje atelijere pa otad nosi nadimak Dvorac umjetnika.

– Radovi su počeli sredinom siječnja, a do 30. lipnja ojačat će se struktura zidova te povezati zidovi, podovi i svodovi, no to nije dovoljno. Za cjelovitu obnovu potrebno je još oko devet milijuna eura – govori akademski kipar Alen Novoselec, koji već deset godina vodi projekt Dvorca umjetnika. Stoga je, dodaje, u suradnji s tvrtkom Citadela Invicta pokrenuta crowdfunding kampanja kako bi se pokrili troškovi cjelovite obnove, ali i financirali budući programi u dvorcu.

– Jer jednom kada bude u potpunosti obnovljen, postat će čvorište umjetnosti, mjesto susreta kultura, umjetničkog izričaja i običaja – navode. Novac za obnovu, programe i nabavu potrebne opreme može se donirati putem mrežnih stranica Dvorca Jakovlje.

– Potrebni su nam lončarsko kolo te peći za keramiku i fuziju stakla – kaže Novoselec.

Paralelno s kampanjom počela je i digitalizacija umjetnina i uporabnih predmeta koje su u dvorcu koristili umjetnici. I oni će se uskoro moći kupiti online, čime se također financirati obnova, programi i sve što je potrebno da Jakovlje ponovno postane oaza za umjetnike. Prvog dana kampanje umjetnine su se pak prodavale uživo, što je privuklo veći broj posjetitelja.

– Ljudi su došli odasvud, bilo je lokalaca, Zagrepčana, kolekcionara, umjetnika pa vjerujem da će odaziv biti sličan i kada pokrenemo online kupnju – kaže voditeljica kampanje Ana Mičić iz Citadele Invicte.

Zaštićeno kulturno dobro

U planu je da dvorac dobije i galeriju, prezentacijski multimedijski postav posvećen grupi Biafra, višenamjensku dvoranu, rezidencijalne prostore, radionice keramiku i fiziju stakla, ali konzerviranje i restauriranje, depo za pohranu umjetničkih djela...

– Osim izložbi, organizirat ćemo i razne koncerte, od klasike do punka. U parku smo nedavno slušali skladbe Nicka Cavea prevedene na kajkavski. Događanja će biti i dok je dvorac gradilište jer nam je na raspolaganju park skulptura, gdje u planu imamo umjetnički kamp. A ljeti 12.000 kvadrata parka postaje divna pozornica – govori Novoselec.

Otkako ga je općina 1973. odlučila prodati kako bi priskrbila novac za gradnju škole, dvorac je u vlasništvu Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU) i Udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske (ULUPUH), koji su ga stavili na raspolaganje svojim članovima, a park je 2022. proglašen trajno zaštićenim kulturnim dobrom. Projektnu dokumentaciju za obnovu izradio je Jurcon projekt, a radove izvodi obrt Genc.