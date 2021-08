Pogledajte na kakvoj stazi treniraju zlatna braća Sinković: 'Jarun se pretvara u baruštinu!'

Svake godine u srpnju i kolovozu zagrebačko jezero Jarun pretvara se u travnjak lopoča pa su veslači koji treniraju na tamošnjoj veslačkoj stazi izmislili novu, inovativnu disciplinu. Naime, svakoga dana prije treninga, umjesto vesla, u ruke uzimaju grablje i čiste lopoče i lokvanje kako bi se uopće mogli otisnuti čamcem prema sredini jezera.

Na istoj toj stazi treniraju i čudesna braća Sinković koji su nedavno na Olimpijskim igrama u Tokiju osvojili još jedno hrvatsko zlato te se upisali u anale hrvatskog i svjetskog sporta kao prvi veslači koji su osvojili tri olimpijske medalje u tri različite discipline.

-Možda su Sinkovići baš zato i ovako dobri jer se moraju pobijati kroz to - šale se stanovnici Jaruna. Darko Mikšić, izbornik hrvatske veslačke reprezentacije objasnio nam je lani u ovo doba o čemu je riječ.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 14.08.2020., Zagreb - Kresimir Petrovic, trener seniora u Veslackom klubu Tresnjevka i Darko Miksic - izvornik Hrvatske veslacke vrste skupljaju lokvanje na veslackoj stazi jarunskog jezera. Lokvanji im stvaraju probleme pri treniranju, a Jarun je ujedno jedina regatna staza na kojoj se mogu organizirati regularna natjecanja. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

-Sizifov je to posao. Kada sve očistimo, idućeg nas dana dočekaju novi lopoči - rekao nam je izbornik hrvatske veslačke reprezentacije. Lopoči i lokvanji blokiraju cijelu stazu pa je izbornik svakodnevno uz još dvojicu veslača prošlu sezonu vlastoručno čistio jezero. Srećom, ove godine su neko vrijeme bili u Tokiju pa su imali manje posla.

-Jezero bi trebali razmuljiti i produbiti, no to je težak, zahtjevan i skup posao. Ako se nešto ne promjeni, Jarun bi s vremenom mogao presušiti poput Bundeka. Već sad se pojavljuju otočići koji nije bilo ranije - strahuje Mikšić. Jezero već godinama nitko ne čisti, rekao nam je on. Barem ne veslački dio.

- Nekad su unajmljivali studente za taj posao, no u zadnje vrijeme čistimo samo mi jer se u protivnom ne bi moglo veslati. Jarun pred našim očima postaje baruština - ogorčen je izbornik veslačke reprezentacije. Slična praksa u ostatku Europe je nezamisliva.

-Sve staze u Europi odmuljuju se svakih dvadeset godina. Jarunska staza nije temeljito čišćena od Univerzijade. Mi već deset godina muku mučimo s tim - kazao nam je Mikšić.