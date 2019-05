Po lijek u domove zdravlja koji su pokriveni azbestom

Pacijenti koji liječniku odlaze u ambulante domova zdravlja u Krugama, Šestinama, Gračanima, Dankovcu i Retkovcu, osim o svojoj bolesti moraju razmišljati i o opasnoj prašini koja im visi nad glavom. Na zdravstvenim objektima ovih zagrebačkih kvartova, naime, nalaze se ploče i krovovi koji sadrže azbest, tvar zabranjenu u Hrvatskoj još od 2006. Njihovo mrvljenje, kažu u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, stvara prah koji udisanjem može prouzročiti azbestozu, probleme s disanjem, astmu, a u najgorim slučajevima može doći i do karcinoma pluća.

Obnova počela pa stala

Popis domova zdravlja s azbestnim krovištima dobili smo od Gradskog ureda za zdravstvo, a poslali su nam i odgovor što u vezi toga namjeravaju učiniti u budućnosti. Stanje je najgore u ambulanti na adresi Isce 13 u Gračanima. Riječ je o zgradi sagrađenoj još 1961. i u tako je lošem stanju, kažu iz Doma zdravlja Zagreb-Centar koji ambulantom upravlja, da više ne odgovara zdravstvenim propisima i energetskim normama, a krov objekta također je u potpunosti napravljen od azbestnih ploča. Drugog rješenja nema, kažu u nadležnom domu zdravlja, nego rušiti zgradu i graditi novu, za što je u tijeku priprema dokumentacije.

Foto: Marko Prpić/PIXSELL

– Nakon toga, Grad Zagreb u suradnji s Domom zdravlja Zagreb-Centar planira sagraditi novi objekt – potvrdili su nam u Gradskom uredu za zdravstvo i dodali da je u tu svrhu u Programu radova kapitalnih ulaganja objekte za društvene djelatnosti za ovu godinu izdvojeno 12,2 milijuna kuna.

Alarmantno je i u ambulanti u nadležnosti Doma zdravlja Zagreb-Istok, na adresi Aleja lipa u Retkovcu, čiji krov je cijeli prekriven azbestnim pločama, i u onoj u ulici Pršaki u Dankovcu, čije krovište ima vijenac od azbesta koji okružuje cijelu zgradu i prekriveno je limenim pločama. Zgrade su, kažu iz DZ-a Zagreb-Istok, obje sagrađene 1981., a 2017. bile su prijavljene za energetsku obnovu sredstvima iz europskih fondova, kojom bi se uklonile i azbestne ploče. No tu je sve stalo.

– Projektna dokumentacija bila je završena, a natječaj je proveden lani. No prijava nije prihvaćena zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. S obzirom na to da se trenutačno radi na njihovu rješavanju, čim bude moguće objekti će biti ponovno prijavljeni – poručuju iz ravnateljstva Doma zdravlja, a prema podacima iz Grada, to bi se trebalo dogoditi tijekom ove godine.

Foto: Marko Prpić/PIXSELL

U zgradama ambulanti u Šestinama i Krugama također ima azbesta, no u manjem omjeru. Dom Zdravlja na adresi Kruge 44 ima pet objekata, no samo jedan od njih ima azbestni krov. On je, poručuju iz DZ-a Zagreb-Centar u čijoj je on nadležnosti, trenutačno u procesu uklanjanja jer cijeli kompleks prolazi postupak energetske obnove. Do kraja godine stići će i nova fasada, a postavit će se i nova izolacija i pokrov. Objekt u Šestinskoj 1 ima azbest samo s bočnih strana krovišta, a to će biti sanirano tijekom godine o trošku Gradske četvrti Podsljeme.

Nisu opasni za pacijente

Pacijenti nemaju nikakvog razloga za brigu, naglašavaju ravnatelji domova zdravlja.

– S obzirom na to da se izloženost javlja samo u slučajevima oštećenja materijala, objekta ili predmeta koji sadrži azbest, možemo sa sigurnošću reći da azbestni krovovi ne predstavljaju nikakvu opasnost za pacijente – poručuju iz ravnateljstva DZ-a Zagreb-Istok.