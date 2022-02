Planiraju novo groblje u Donjem Dragonošcu: Imat će i kolumbarijske niše

Donji Dragonožec se kao turopoljsko naselje prvi put u povijesnim ispravama spominje 1459. godine, no vjerojatno je nastao mnogo ranije jer se nalazi na području gdje su živjele stare hrvatske obitelji koje su se borile za osamostaljenje Zagreba kao grada još u 13. stoljeću. Tijekom svih stoljeća postojanja nikad nije imao vlastito groblje, a kako je riječ o području koje se s godinama ubrzano razvija, vrijeme je došlo, smatraju u Gradu, da se to promijeni. Izglasan je zato na posljednjoj sjednici Gradske skupštine prijedlog da se krene u izradu urbanističkog plana uređenja novog groblja površine 6,36 hektara i to bi, uz ona u Odri te Kupinečkom Kraljevcu, bilo treće groblje na području gradske četvrti Brezovica.

– Prostor na kojem se planira uređenje groblja nalazi se sjeverno od središta naselja Donji Dragonožec od kojega je udaljeno oko kilometar, na staroj razmeđi šumskih kompleksa prema sjeveru i poljoprivrednih površina prema jugu – stoji u programu za izradu UPU Donji Dragonožec. Pozicija je prikladna jer se nalazi u blizini javnog prijevoza, a do nje se s lakoćom dolazi s glavne prometnice. Novo groblje trebalo bi imati ispraćajni trg, mrtvačnicu, centralni križ, kapelu i gospodarski dio, a osim grobnih mjesta ondje bi se nalazile i kazete za urne i kolumbarijske niše. Sve čestice na kojima bi se buduće groblje trebalo nalaziti, osim jedne, u državnom su vlasništvu •