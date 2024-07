Htio istovariti ilegalan otpad pa ga otkrili komunalci: Prijetio im, a onda je izvadio i pištolj

43. večeri na griču

Svjetski poznat ansambl dolazi u Zagreb: Nastupat će u crkvi sv. Marka

– Naš program započinjemo briljantnom skladbom španjolskog renesansnog skladatelja Francisca Guerreira, zatim putujemo kroz Britanske otoke od razdoblja Tudora do dvadesetog stoljeća, a završavamo s folk, pop i jazz glazbom iz novijih vremena. Uz to, postavili smo si i jedan izazov, a to je učenje prekrasne tradicionalne hrvatske narodne pjesme – ističu iz ansambla.