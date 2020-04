Otvaranje žičare i Spomenika domovini kasne zbog koronavirusa, rotor skoro gotov

Biciklističke staze su iscrtali, još će pod i oko rotora doći i pješačke i to je to.

Nakon dvije godine radova, najveći infrastrukturni projekt vrijedan 331,6 milijuna kuna, pri kraju je. Završeni su i radovi na kontaktnoj mreži, a potrebno je samo, kažu s gradilišta, da ZET preuzme upravljanje kako bi rotorom ponovno mogli voziti tramvaji. Jedan je to od tri velika gradska projekta koja se nisu obustavila nakon potresa 22. ožujka jer su u visokoj fazi izvedbe, a bilo bi skuplje, kako je objasnio gradonačelnik Milan Bandić, da ih zaustavljaju. Zabrinuo se prvi čovjek grada i kako je potres utjecao na žičaru. "Ako je statika stupova upitna, morat ćemo ih postavljati ispočetka", zabrinuto je novinarima govorio dok je obilazio Gradsku četvrt Podsljeme, jedna od onih u kojoj su kuće najviše stradale. Još lošijim se činilo i to što je žičara nedaleko epicentra, no da nema potrebe za brigom, uvjerava Goran Radić, voditelj projekta izgradnje žičare.

Foto: Boris Ščitar

- Prošli smo cijelu trasu i niti jedan temelj stupa nije oštećen. Oni su i napravljeni tako da moraju izdržati i jači potres. To su pilotirani stupovi koji stoje na armirano-betonskim sidrima, a bušeno je do nosivog tla, osam do 12 metara u dubinu - kaže Radić, dodajući da bi se iznenadio da je došlo do slijeganja tla. Radi se o 34 stupa, koliko ih je na trasi do vrha Medvednice, visine od četiri do 38 metara. Najviši je stup odmah iza stare ukrcajne postaje, a morali su ga postavljati posebnom stotonskom dizalicom. Samo jedan element tog stupa ima šest-sedam tona. Na glavnoj zgradi nije popucalo niti jedno staklo, ističe Radić, a prilikom izgradnje u nekoliko su navrata vršili dodatna opterećenja konstrukcije kako bi bili sigurni da su odradili dobar posao. Zbog zatvaranja granica i situacije s koronavirusom, sad imaju problem s dopremom materijala, s obzirom da većina opreme dolazi iz sustrijske tvrtke Doppelmayr, specijalizirane za gradnju žičara.

- Većinu toga, oko 90 posto, već smo dopremili, ali ima još toga što moramo dovesti kako bi završili posao. Kabine su, recimo, već trebale biti ovdje - govori Radić, dodajući da se trude u datim okolnostima odraditi koliko mogu, no boji se da će cijela situacija oduljiti završetak radova. Koliko - ovisi o mjerama Nacionalnog stožera civilne zaštite. Podsjetimo, prvo je gradonačelnik rekao da će 31. svibnja, na Dan grada, žičaru otvoriti za građanstvo, da bi se nakon nekoliko mjeseci ispravio i, kako je rekao, dodatno pojasnio ono što nije dobro objasnio prvi puta. Na Dan grada, rekao je, bit će probna vožnja, a žičara će se otvoriti u rujnu. No sad je i taj mjesec upitan, jednako kao i gradilište Spomenika domovini između gradske uprave i KD Lisinski.

Foto: Borna Filić/PIXSEL

Spomenik je trebao biti gotov do kraja svibnja, ali velika staklena stijena, koja simbolizira Zid boli, koji je stajao na Selskoj cesti, a srušen je 2005. godine, instalirat će se nekoliko mjeseci kasnije. Razlog je što se čeka staklo, koje se proizvodi u Kini, a brusi u Češkoj. Ni ono se neće moći uvesti dokle god su na snazi mjere ograničenja...