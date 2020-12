Otrčao 50 kilometara u 5 sati: 'To je za sve one koji su ostali bez krova nad glavom u potresu'

Peto izdanje najomiljenije kostimirane utrke, Zagreb Advent Run (ZAR), krenulo je danas, a traje još sutra. Ne trče svi sudionici zajedno, kao što je to do sada bila praksa, već se trči individualno i svatko odabiru svoju rutu. Trebaju se poštivati sve epidemiološke mjere poput održavanja razmaka i poštivanja zabrane grupiranja, a ima još jedan novi plot twist te zbog nemilih potresnih događaja u Banovini, utrka je dobila svoj "nastavak". Do 10. siječnja, naime, "#ZARtrcizaPetrinju!".

- Zbog potresa koji je pogodio Petrinju, Sisak, Glinu i Sisačko - moslavačku županiju Zagreb Advent Run također želi dati svoj doprinos i humanitarno se aktivirati. Stoga je pokrenuta trkačka akcija „ZAR trči za Petrinju“, a u sklopu koje pozivamo sve građane da se registriraju za sudjelovanje te uplatom donacije u željenom iznosu pomognu stradalima u Sisačko-moslavačkoj županiji. Kao znak zahvalnosti, svi sudionici dobit će digitalnu #ZAR zahvalnicu. - vele organizatori.

Prva u "cilj" kod hotela The Westin danas stigla je Anja Rosić koja je otrčala devet kilometara, a krenula je od Vukovarske.

- Nisam imala točno određenu rutu nego, budući da je dio grada pregrađen zbog potresa, trčala sam kud sam mogla. Pokušavala sam skupiti što više kilometara. Ciljala sam na deset kilometara, ali nisam zbog svega spavala zadnja tri dana pa nisam ni imala snage više - kazala je A. Rosić.

Najdulju dionicu zasad, pak, istrčao je Luka Brezinšćak, i to 50 kilometara, a za simboličnu je nagradu dobio medalju i majicu. Krenuo je od Cmroka do savskog nasipa, zatim je napravio dva velika kruga oko Jaruna i ostatak je kružio po centru grada te ukupno trčao pet sati.

- Pozivam sve da se pridruže i daju svoj doprinos za stradale u Petrinji, Sisku i Glini, za sve ljude koji su ostali bez krova nad glavom - rekao je Brezinšćak.

Valja spomenuti i neka dobro poznata lica, odnosno Kristinu Vrčak i Ruth Rudić koje su na ZAR-u već "domaće" . Sudjeluju, naime, svake godine, a 2018. su dobile nagradu za najbolji kostim. Sudionike su, pak, na simboličnom startu utrke dočekale, Renata Sopek, stručni specijalist odnosa s javnošću i voditeljica, Doris Pinčić te Antonija Stupar Jurkin, marketing menadžer. A ambasador je inače i kineziolog, trener te glumac, Mario Valentić, čija je rodna kuća, također, bila jedna od žrtava potresa u Petrinji.

- Odazvala sam se pozivu moje drage prijateljice Renate Sopek, a zajedničkim snagama zelimo potaknuti javnost na brigu o vlastitom zdravlju. Isto tako, u ovim izazovnim vremenima, tijekom pandemije koronavirusa i potresa koji su se nedavno dogodili, želimo prenijeti poruku svima kako je tjelesna aktivnost bitna i za održavanje psihofizičkog zdravlja. Otrcala sam pet kilometara na Zagreb Advent Runu, a pozivam i sve da se uključe u humanitarnu akciju - objasnila je Antonija Stupar Jurkin.

S njom se složila i Renata Sopek dodajući kako su zajedno otrčale po centru Zagreba.

- Osjećaj je uistinu poseban. Uslijed ovih tragičnih događaja i potresa koji je pogodio Petrinju, Sisak, Glinu i okolna područja aktivirala se cijela trkačka zajednica predvođena ZAR-ovcima koji organiziraju humanitarno trčanje do 10.1. 2021. Donacije su proizvoljne, kao i trkače trase, a može se trčati i donirati iz bilo kojeg dijela svijeta. Ovim putem bih pozvala sve ljude velikog srca da nam se priključe u humanitarnoj akciji #ZARtrcizaPetrinju. Dodatne informacije mogu se naći na www.zagrebadventrun.hr - rekla je Renata Sopek.