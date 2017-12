Od Leta 3 do Doris, izbor je na vama

Poznata je kao “kraljica Torcide”. No svojim će pjesmama sutra zagrijavati ne Splićane, nego Zagrepčane. I to na glavnom trgu hrvatske metropole. Doris Dragović uvest će sve koji se nađu na Trgu bana Jelačića u Novu 2018. uz otvaranje šampanjca i prigodnu čestitku gradonačelnika Milana Bandića. Iznad glava posjetitelji će u ponoć uživati u već tradicionalnom vatrometu, iako će program na Jelačić-placu početi već u 21 sat, uz DJ-a i Gazde. Nakon Doris, pozornicu će preuzeti Tonči Huljić & Madre Badessa, a bend Vatra svirat će od 1 do 2 ujutro.

Positivo na Gornjem gradu

Doček na otvorenom nudi još niz gradskih trgova pa će Zagrepčani i turisti moći birati između još šest proslava na otvorenom. A neki će Novu proslaviti dva puta. Na Zrinjevcu organiziraju doček za djecu u 16.30 sati, i to uz glazbenu predstavu “Pjeva mi se pjesma – Orkestra Pokoloka”, dok će od 22 do 2 sata u glazbenom paviljonu nastupati Mate Grgat, tenor iz Otoka, mjesta na pola puta između Sinja i Trilja. Dječji doček u istom repertoaru teatra Poko Loko pripremaju u 11.30 sati na Ledenom parku, a svi zajedno uglas odbrojavat će deset sekundi prije podneva. Na Staru godinu klizalište je otvoreno do 2 sata, ugostitelji će raditi do 4 ujutro, a za glazbeni program pobrinut će se bend Groovy Cakes. U 20 sati tulum počinje na Fuliranju, uz hitove 70-ih, 80-ih i 90-ih, a mikrofon oko 23 sata preuzima Ljetno kino sa svojim najpoznatijim pjesmama. Europski trg pretvara se pak u najveći pop-up klub na otvorenom, uz DJ-a Eddyja Ramicha. Zabavljat će se i na Gornjem gradu – Silvestrovo se slavi na cijelom Strossmayerovu šetalištu. Na zapadnom dijelu za dobro raspoloženje pobrinut će se grupa Positivo, dok će u Caffeu de Matoš Chillout Band izvesti pjesme Stevieja Wondera, Amy Winehouse, Vaya Con Dios, Billa Withersa, Stinga i drugih. Doček planiraju i u gotovo svakom klubu, hotelu i restoranu, a neki su se potrudili dovući i zvučna imena. U Vintage Industrial Baru svira poznati rock-bend Let 3, dok će u restoranu Gastro Globus nastupiti folk-zvijezda Seka Aleksić.

Može i pod maskama

U moru tradicionalnih dočeka uz hranu i piće neki nude i tematske partyje, poput Metropolis kluba u Novom Zagrebu, gdje će biti zabava u stilu kultne serije “Mućke”.

– Kako biste se uklopili u naš kič, možete se prikladno i dotjerati u stilu Trottersa i frendova, a najluđi kostim iza ponoći osvojit će i bocu po izboru. Dress code prepuštamo mašti, a najveći uzor u tome je i naš ovogodišnji modni guru Del Boy za dečke i njegovi komadi za cure – kažu organizatori. U Johannu Francku glavna je tema “Casino Royale”, još jedan nastavak Jamesa Bonda, a u odjevnu kombinaciju potrebno je uklopiti nešto crveno i crno, u bojama ruleta. U Harat’s pubu na Opatovini pak organiziraju doček pod maskama.

