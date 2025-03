Nova generacija vinara Bregovite Hrvatske stvara raznovrsnija i prirodnija vina, a predstavit će ih na Breg Premieru

Vođenje obiteljskih vinarija u Središnjoj bregovitoj Hrvatskoj preuzima nova generacija vinara. Njihov potpis u vinima sve je izraženiji, a kako je riječ o dobro educiranim vinarima, naglasak, kažu, stavljaju na kvalitetu, korištenje novih tehnologija i specifične načine proizvodnje vina.

– Nova generacija teži višoj kvaliteti vina. Nasljednici vinarija, poput sestre i mene, školovani su vinari i svoje znanje žele ugraditi u proizvodnju vina. Gledamo što se radi u svijetu. Na raspolaganju su nam nove tehnologije, a kao struka slušamo znanost. Izvrsno je kada, kao u našem slučaju, dvije generacije mogu uspješno surađivati. Moj otac ima iskustvo i poznaje praksu, a sestra i ja smo donijele novo znanje. Nova vina rezultat su te suradnje – kazala je Ivana Puhelek iz vinarije Puhelek Purek u Gornjem Psarjevu kraj Svetog Ivana Zeline koja je doktorirala s temom kraljevine, autohtone sorte vinove loze koja dominira vinogradima njezine obitelji.

Vinari nove generacije svjesni su da njihov posao ne završava u vinskom podrumu, stoga veliku pozornost pridaju i marketingu te prodaji. – Mladi zaljubljenici u vina traže proizvod s pričom. Zato je i naša vinarija napravila zaokret od proizvodnje rinfuznih vina prema onima više kvalitete i dodane vrijednosti. Danas tržište prepoznaje naša vina odležana u barrique bačvama i izborne berbe. Trenutačno nam je u tijeku proizvodnja prvog pjenušca – kaže Josip Vrbanek iz vinarije Vrbanek u Vivodini. Uspješni vinari ističu i kako im je izuzetno važno i da vina budu što prirodnija.

– Naša su vina proizvedena s manje intervencija u podrumu, a više u vinogradu. Proizvodimo vina koja predstavljaju podneblje u kojem su stvarana i vinsku podregiju Moslavinu. U odnosu na prijašnji pristup, u novim berbama naša vina su preciznija, prirodnija i raznovrsnija – istaknuo je pak Janko Kezele iz vinarije Kezele u Šumećanima.

Vinari Bregovite Hrvatske svoja će nova vina javnosti predstaviti na BregPremieru, manifestaciji koja će se 24. ožujka održati u hotelu Esplanade. Uz vina lanjske berbe, najavljuju organizatori, bit će tu i neka starija koja tek izlaze na tržište. Vinarija Puhelek Purek tako će predstaviti vino Rex, kupažu crnih vina berbe 2022., Kezele Crnog Franca iz 2022., a Vrbanek predikatno vino izborne berbe 2023. Na BregPremieru, kušanju novih vina Bregovite Hrvatske, nastupit će četrdesetak vinarija Središnje bregovite Hrvatske, vinske regije poznate po bogatstvu vinskih sorti i širokoj lepezi vrsta i stilova vina. Manifestacija će do 13 do 16 sati biti namijenjena poslovnoj javnosti, a od 16 do 19 sati i ostalim posjetiteljima.