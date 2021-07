Na četiri lokacije u Zagrebu podijeljeno više od tone svježeg voća

U okviru kampanje „Uzmi voće – Get a fruit“, financirane sredstvima Europske unije, održavaju se, podsjetimo, kazališne predstave za najmlađe uz podjelu svježeg voća. Do sada je tako podijeljeno više od jedne tone svježih bresaka i trešanja koje su osigurali inicijatori projekta, AISAC iz Grčke i FRUCTPROD iz Rumunjske.

Cilj kampanje je potaknuti konzumaciju svježeg voća u svakodnevnoj prehrani te uvjeriti u sigurnost konzumacije voća iz Europe u skladu s integriranim pristupom Europske unije koji ima za cilj osigurati visoku razinu sigurnosti u prehrani. Porukom "Lako je, ukusno je, europsko je", kampanja razvija izravan odnos s potrošačima i potiče na kušanje ukusnog europskog svježeg voća.

Kazališne predstave „Voće nam se vratilo“, koje izvode mladi glumci Akademije dramskih umjetnosti iz Zagreba, do sada su oduševile tisuće djece i odraslih na Food Truck Festivalu na Jarunu, Centru za kulturu Trešnjevka, u Novom Zagrebu te centru grada. Svi koji do sada nisu vidjeli predstavu, imaju priliku to učiniti danas u prostoru ŠRC Klaka u Dubravi od 18 sati, sutra na Prisavlju u sklopu Caffe bara Vrtuljak od 17 sati te u subotu od 17 sati u Parku 101. brigade u Gajnicama u prostoru Caffe bara Palaccino.