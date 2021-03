Lovrić: U Zagrebu nema razloga za prelazak svih škola na C model

Pročelnik zagrebačkoga Gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić rekao je u četvrtak da ne vide razlog za prelazak svih škola u Zagrebu na C model jer je u njima šest puta manje djece zaražene koronavirusom nego u prosincu prošle godine, kada su donijeli takvu odluku.

"Kada govorimo o ukupnom broju zaraženih učenika na današnji dan, to je negdje gotovo šest puta manje nego što smo imali 11. prosinca prošle godine, kada smo donijeli odluku da sve zagrebačke škole prelaze na C model. Prema tome, nama je gotovo šest puta bolja situacija nego kad smo donosili generalnu odluku za sve škole", rekao je Lovrić danas novinarima.

Dodao je da zbog takvog stanja kakvo je danas ne vide razlog za prelazak svih zagrebačkih škola na C model.

"A ako, nažalost, brojke budu rasle, onda ćemo se mi prilagoditi tomu", poručio je Lovrić.

Objasnio je da oko 50 posto ustanova ima zaražene djece i zaposlenika, a u njih gotovo 50 posto nema nijednog zaraženog.

"Prema tome, ako se mi približimo tome da je covid-19 ušao u 80 posto ustanova, kao što smo to imali, onda ćemo ići sa zatvaranjem, odnosno s prelaskom na C model, ali ćemo opet izuzeti učenike od prvog do četvrtog razreda i maturante", istaknuo je Lovrić.

Rekao je da od 200 zagrebačkih osnovnih i srednjih škola od danas njih tri rade po C modelu, i to zbog velikog broja zaraženih ili zaposlenika u samoizolaciji, ponajprije djelatnika tehničkih službi, a ne zbog velikog broja zaražene djece. Dodao je da su do danas po C modelu radile dvije škole, a danas je uključena i Osnovna škola Luka. Ostale škole rade redovito, po A modelu, a samo nekoliko njih od početka školske godine primjenjuje B model zbog specifičnih razloga, dometnuo je.

Na pitanje hoće li se produljiti proljetni praznici, Lovrić je podsjetio da o tome, to jest o kalendaru rada škola odlučuje Ministarstvo, ali on ne vidi razlog za produljenje praznika.

"Ne vidim razloga za produljenjem praznika, može se eventualno nakon praznika nastaviti sa 'C' modelom jer bi produljenje praznika prije svega ugrozilo državnu maturu, a mi to nećemo dopustiti", rekao je Lovrić.

Istaknuo je i da "istraživanje koje su krajem prošle godine proveli Institut za društvena istraživanja i Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar' otklanja bojazan" da su učenici asimptomatski prenositelji covida-19 jer je utvrđeno da je asimptomatski zaraženo svega jedan posto učenika osnovnih škola i 2,2 posto učenika srednjih škola. Dodao je da su to potvrdila i druga istraživanja, a rezultati posljednjeg istraživanja, koje je provedeno na populaciji oko sedam milijuna mladih, objavljeni su ovih dana u Italiji.

Lovrić zato apelira da se na djecu ne stavlja teret da su ona potencijalni asimptomatski prenositelji covida-19 i da su opasna za svoju okolinu, bake, djedove i roditelje, jer sva istraživanja potvrđuju da to nije točno.