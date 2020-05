Kružni tok kod Grškovićeve, Mesićeve i Voćarske bit će zatvoren za promet

Kružni tok kod Grškovićeve, Mesićeve i Voćarske bit će od petka od 9 do ponedjeljka do 4 sata zatvoren za promet.

U tijeku su radovi pa će obilazni pravci biti kroz Grškovićevu preko Alagovićeve do Svibovca. Drugi će biti kroz Voćarsku, Jagodnjak preko Ružičnjaka do Bijeničke. Pristup ulici Matije Mesića bit će iz smjera Ribnjaka kroz Vinkovićevu i Suhinovu do Mesićeve. Kako bi se izbjegla dodatna prometna zagušenja, iz Grada predlažu i obilazni pravac kroz Grškovićevu i Medveščak preko Mirogojske i Aleje Hermana Bollea do Bijeničke.