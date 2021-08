'Korona nas je pogodila pa sam postao odvjetnik, no cirkus je broj jedan u mom srcu'

Mađioničari, žongleri, gutači vatre, štulaši, žive statue i artisti na žici zašarenili su ovih dana centar grada kao da je netko nad njim nadvio cirkuski šator. Najstariji ulični festival u Hrvatskoj, Cest is d’Best, slavi 25 godina u nešto skromnijem izdanju, no ipak u velikom stilu.

Ulični umjetnici u metropolu su stigli iz sedam bližih i daljih zemalja pa privlače pažnju gdje god se pojave. Naravno, tu su i performeri iz Zagreba, a među njima i mađioničar Mario Japec. Ima 24 godine i ovo mu je već šesti put da djecu na Cestu zabavlja trikovima i likovima koje izrađuje od balona.

– Svemu me naučio tata kada sam navršio 18 godina. To nam je obiteljski posao – govori. Odmah do njega Ivo Frangeš razapeo je gurtnu između drveta i stupa pa klince podučava hodu na žici. Predstavlja nam se kao cirkusant i žongler. Deset je godina, kaže, živio od toga, no nedavno je završio pravo pa se odlučio posvetiti struci i postati odvjetnik.

– Korona nas je sve pogodila i trebao mi je sigurniji posao, no nastavit ću baviti se cirkuskim vještinama jer će one uvijek biti u mom srcu – iskren je Ivo, koji je i iskusan alpinist pa je lani sudjelovao u uklanjanju oštećenog sjevernog tornja katedrale. A naučiti balansirati na žici, kaže, nije toliko teško kao što se čini.

– Najvažnije je da odmah ne odustanete. Da svladate hod na žici treba vam oko tjedan dana, a za žongliranje nekoliko mjeseci – upućuje nas Ivo. Vojo Cvetanovski stigao je iz Skoplja, a ovo mu je već deseti Cest.

– Zaljubio sam se u Zagreb – govori ravnatelj skupine Teatrosk. Članovi nastupaju kao živi kipovi jer je to, kaže, ulična forma u kojoj ima najmanje interakcije s publikom, što je u doba pandemije poželjno. Dok razgovaramo, njegove kolegice Marija Barkova, Nadica Petrova i Vanesa Trimčevska animiraju publiku u plavim, zelenim i žutim kostimima koji simboliziraju papirni, komunalni i plastični otpad.

– Cure su odjevene u čistače ulica. Gradovi su nam prljavi pa želimo sugerirati ljudima da se brinu o čistoći i okolišu – objašnjava makedonski kazališni redatelj, a djevojke dodaju kako klinci nerijetko misle da su Teletubbiesi ili Power Rangersi.

– U tome i jest prednost forme živućih statua. Možemo se transformirati u što god poželimo – kaže Nadica. A najviši čovjek u Zagrebu dok traje Cest ima gotovo tri metra, zove se Nemanja Mirić i dolazi iz Novog Sada.

– Na štulama je super – dobacuje s visine. S rumunjskom kolegicom Biancom Diaconu čini dinamični duo Foolosophy, a ona je za festival pripremila žive statue boginje Atene i Dorothy iz “Čarobnjaka iz Oza”. Izvode i marionetski show.

– “Fulozofija” je u tome da ostanemo luckasti čak i u ovim teškim vremenima – kaže Bianca.•