Konačno kraj nesosnim gužvama oko Jaruna? Tomašević: Napravit ćemo još tri parkirališta do travnja

Dolazak na Jarun, osim uživanja u rekreaciji, šetnji i prirodi, donosi i noćnu moru za vozače, bilo one koji stižu iz drugih dijelova metropole, bilo one koji žive uz "zagrebačko more". Naime, kronični nedostatak parkirališnih mjesta problem je godinama, a posebno je izražen otkako je prošloga proljeća gradska vlast ograničila automobilima ulazak i parkiranje oko Jaruna.

Dolaskom ljepših dana pritisak na parkirališta još je veći, no ne planira se popustiti s restrikcijama, već gradonačelnik Tomislav Tomašević najavljuje nova parkirališta. O tome je bilo riječi i na sjednici Gradske skupštine krajem siječnja.

– Više se ljudi žalilo da je vikendom jako teško parkirati automobile jer je veliki pritisak na mjesta u okolici. Ljudi žele doći na Jarun, žele se rekreirati, ali nemaju gdje ostaviti svoja vozila. Grad je zatvaranjem ulaska na Jarun izgubio nekoliko milijuna kuna naknade za parkiranje godišnje, a ako već postoji interes, zašto se ne naprave nova parkirališna mjesta? – pitao je skupštinski zastupnik Zorislav Antun Petrović.

Tomašević je pak u odgovoru najavio povećanje parkirališnih kapaciteta na trima lokacijama, u Ulici Hrvatskog sokola, Petrovaradinskoj i Hrgovićima.

– Za Hrgoviće želimo s Vijećem gradske četvrti dogovoriti konkretnu lokaciju kako bi se što manje ometali njihovi planovi. Međutim, parkirališta se brzo grade pa će sva tri biti dovršena do Dana planeta Zemlje 22. travnja – rekao je Tomašević.

Najavio je i kako će se za Dan planeta Zemlje dodatno ograničiti promet oko Jaruna, a 22. travnja uvest će se još jedna autobusna linija.

– Zarada na parkiranju nije nam cilj. Ideja je ponajprije da svi posjetitelji i korisnici Sportsko-rekreacijskog centra Jarun uživaju u rekreaciji i sportu a da se pritom okolo po cesti ne voze stotine i tisuće automobila – zaključio je Tomašević.

