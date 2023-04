Kaos na Vukovarskoj u Zagrebu: Zbog sudara automobila nastao zastoj tramvaja, linije preusmjerene

Zbog sudara osobnih vozila u Ulici grada Vukovara kod Olipske ulice, trenutno je zastoj tramvajskog prometa u smjeru Savišća.Tramvajska linija 2 preusmjerena je do Zapruđa, dok linije 3 i 13 iz Ulice grada Vukovara skreću na Autobusni kolodvor i prometuju do Kvaternikovog trga.

Od ostalih prometnih informacija iz gradskog prijevoza idzvajamo: Zbog radova na izgradnji nogostupa i oborinske odvodnje na Podgorskoj ulici, do ponedjeljka, 1. svibnja autobusna linija 177 (Črnomerec - Poljanica - Gornja Bistra) će prometovati djelomično izmijenjenom trasom u oba smjera.Zatvara se zbog radova Ulica Šimunčevec, na dijelu od Dobrodolske ulice do okretišta Šimunčevec te će autobusi linije 280 (Dubec - Sesvete - Šimunčevec) od ponedjeljka, 3. travnja do završetka radova prometovati djelomično izmijenjenom trasom.

Ponovno su u funkciji obostrana tramvajska stajališta Trnsko i Savski gaj.Tramvajsko stajalište Arena Zagreb, koje je uspostavljeno početkom radova zbog zatvaranja stajališta Trnsko i Savski gaj, ostaje i dalje u funkciji.

Od danas se mijenja vozni red radnim danom na linijama 241 (Glavni kolodvor - Veliko Polje) i 267 (Dubec - Markovo Polje). Novi vozni red dostupan je na stranicama ZET-a.