Poslušaj
CENTAR ZA KULTURU MAKSIMIR

Kad vikend krene po zlu: Empiria teatar poziva vas na 'Auzmeš' i nezaboravnu priču o prijateljstvu

Foto: Filip Milković
VL
Autor
Ivana Špilj
07.11.2025.
u 13:19

Ovaj režijski debi Humskog, priča je puna neočekivanih događanja pa će dva glavna protagonista jedan dan govoriti vezanim stihom, dok će drugi dan zamijeniti tijela, stavljajući na test svoje prijateljstvo i, ono najstrašnije od svega, preispitujući odluke i ciljeve svog života.

Nova predstava Empiria teatra, imena Auzmeš, na pozornicu dovodi dva prijatelja koja, u nadi da provedu vikend opušteno, liječeći slomljeno srce jednog od njih, dožive niz nesretnih i začuđujućih događaja. U ovome autorskom projektu glumaca Damiana Humskog, Lorenza Rauševića i Dorotee Ilečić Sever, moći će uživati oni s pozivnicom već u sljedeću subotu u Centru za kulturu Maksimir u 20 sati, a reprize su zakazane 22. i 27. studenog. 

Ovaj režijski debi Humskog, priča je puna neočekivanih događanja pa će dva glavna protagonista jedan dan govoriti vezanim stihom, dok će drugi dan zamijeniti tijela, stavljajući na test svoje prijateljstvo i, ono najstrašnije od svega, preispitujući odluke i ciljeve svog života. Humski je, zajedno s Tinom Rašpolićem i Dorianom Pritchardom Scholzom, također i koautor glazbe koja će dodatno upotpuniti ovu predstavu. Za upuštanje u ovu avanturu i upoznavanje nekoliko zabavnih i zanimljivih likova, obavezno je rezervirati svoje mjesto putem maila galina.velicko@ckim.hr.
Ključne riječi
predstava Centar za kulturu Maksimir Zagreb empiria teatar

