Je li ovo zadnji rođendan u punom obliku? Na današnji dan prije 114 godina otvoren stadion Maksimir
Prije točno 114 godina, 5. svibnja 1912., otvoren je stadion u Maksimiru – tada na prostoru livade i kukuruzišta, a danas jedan od najprepoznatljivijih simbola zagrebačkog sporta. Ova obljetnica mogla bi biti i posljednja koju stadion dočekuje u punom obliku, jer bi već iduće godine trebali započeti radovi na njegovu uklanjanju.
Ideja o stadionu potekla je još 1911., kada je HAŠK od zagrebačkog nadbiskupa Antuna Bauera dobio zemljište u zakup. Prema nacrtima Branka Domca, radovi su započeli početkom 1912., a već u svibnju iste godine stadion je otvoren utakmicama koje su označile početak organiziranog nogometa na toj lokaciji.
Nakon Drugog svjetskog rata stadion dobiva novu ulogu – 1948. ondje dolazi GNK Dinamo Zagreb, čime započinje razdoblje u kojem Maksimir postaje središnje mjesto zagrebačkog nogometa. Tijekom 1950-ih i 1960-ih izgrađene su glavne tribine, postavljena rasvjeta i oblikovan stadion kakav danas poznajemo.
Kroz desetljeća Maksimir je bio pozornica najvećih sportskih trenutaka, ali i važnih društvenih događaja – od velikih međunarodnih utakmica do koncerata svjetskih zvijezda. Ujedno je ostao upamćen i po povijesnim trenucima, poput nereda 1990. na utakmici Dinama i Crvene zvezde.
Osim nogometnih, maksimirski je stadion više puta bio i epicentar vrhunskih, glazbenih događanja, ugostivši neke od najvećih svjetskih i domaćih glazbenih zvijezda. Na impresivnom je popisu David Bowie, koji je 1990. godine koncertom na maksimirskom stadionu oduševio publiku.
Na istom je mjestu, gotovo dva desetljeća kasnije, 2009. godine, irska rock skupina U2 priredila pravi spektakl održavši dva uzastopna koncerta na kojima se okupilo nevjerojatnih 120.000 posjetitelja. Impresivan je nastup 2011. godine imao i američki rocker, Jon Bon Jovi, a tisuće je obožavatelja na istoj adresi okupilo i legendarno Bijelo dugme.
Najveća rekonstrukcija započela je krajem 1990-ih, no nikada nije dovršena prema planu. Dodatni udarac stigao je nakon potresa 2020., kada je istočna tribina zatvorena zbog oštećenja. Novi stadion trebao biti dovršen krajem 2028. ili početkom 2029., dok gradonačelnik Tomislav Tomašević procjenjuje vrijednost projekta na oko 175 milijuna eura.