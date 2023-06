Javio se stanar 'penthousea' u Prečkom: 'Sad se svi čude, a bili su sretni što je napokon bilo uređeno'

Sve je legalno, tvrdi stanovnik 'penthousea' koji je izniknuo na krovu zgrade u Paljetkovoj ulici u Prečkom, za kojeg su se ostali stanari požalili je opasan za prolaznike. Nakon što su nam stanari ispričali kako se jedan njihov susjed uselio u nekadašnju kotlovnicu zgrade i nakon nekog vremena se počeo širiti po cijelom krovu, javio se i sam stanovnik Marijan Pavlov te objasnio situaciju.

- Sve što se nalazi ovdje sam sam napravio, ali sve je dogovoreno s prošlom predstavnicom stanara. Ona je skupila potpise od suvlasnika da se kotlovnica preuredi i da ja budem taj koji će to gore srediti. Imam sve papire i njezin pečat da sve što sam radio, radio sam prema dogovoru - ispričao nam je Parlov koji je prema dogovoru bio zadužen za poslove domara po zgradi.

- Nema što nisam napravio za cijelu zgradu, uključujući i sređivanje te kotlovnice. Tu je bilo stvarno svega, igli, smeća i svi su bili složni da ja to sredim - dodao je.

Stanari su nam pak ranije ispričali kako su svi bili složni s dogovorom njega i bivše predstavnice, no u jednom trenutku Parlov se ''počeo širiti po cijeloj terasi''. Kazali su i kako dio stanara ne može doći gore jer je Parlov metalnim vratima zatvorio stubište, a kada su ga zamolili da prestane s time i da ukloni sve što je opasno s vrha zgrade, on navodno nije imao sluha. Parlov pak poručuje kako je sve - sigurno.

- Sve sam učvrstio, ma nema šanse da će nešto pasti gore, postavljene su ograde. Uz to, nije istina da sam zablokirao požarne ulaze, pa svatko tko hoće može doći do gore. Lažu kada kažu da sam išao moliti da se tu nešto napravi, to je suludo. Odjednom se svi čude što sam to napravio, a 40 godina o tome nitko nije brinuo i svi su bilo sretni što će napokon biti uređeno - tvrdi Parlov pa domeće kako od pojedinih sustanara dobiva i prijetnje.