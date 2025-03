Tomaševiću GUP opet vratili na doradu, Ministarstvo: Trebate još ovo popraviti...

Izmjene i dopune zagrebačkog Generalnog urbanističkog plana ponovno je poslano na doradu, stoji u dokumentu koji je stigao novinarima od Ivice Lovrića iz stranke Plavi grad. Prema dopisu poslan Gradskom uredu za gospodarstvo, potrebno je obaviti još neke preinake prije nego što se dobije konačna suglasnost Ministarstva gospodarstva na ključni strateški dokument Zagreba.

"Tekstualni dio elaborata konačnog prijedloga GUP-a je portebno ispraviti, te pozivom na gornju klasu dostaviti Ministarstvu kako bi se postupak mogao što prije nastaviti", stoji u dokumentu koji potpisuje državna tajnica Dunja Magaš. Upitno je zato hoće li se GUP u izmijenjenoj verziji moći donijeti do 10. travnja, kad je gradonačelnik planirao.

Prema zahtjevu ministarstva, riječ je o nešto sitnijim greškama, pa se tako traži usklađenje definicije iz članka 6. s odredbom članka 99 iz istog dokumenta, s obzirom da se izmjene moraju provesti kroz sve odredbe GUP-a. U članku 58. pak, treba dodati poveznicu na druge članke istog dokumente.

Malo je problematičniji člank 59, kojem se određeni stavak mora ispraviti i uskladiti s odredbom članka 146. stavka dva Zakona o prostornom uređenju. "Naime, tražena gradnja za novu gradnju vrijede i za povijesne graditeljske cjeline kao i za sva naselja, te se u tom smislu potrebno pozvati na ispravljeni članak 104. GUP-a", piše u dokumentu.

Posljednji je sporan članak 99., koji je i posljednji put bio problematičan, a tiče se gradnje povodom javnog arhitektonskog natječaja. GUP traži da se, ukoliko je prošlo više od 10 godina nakon natječaja, traži mišljenje Zavoda usklađenosti rješenja s aktualnim polazištima i ciljevima prostornog uređenja, no u Ministarstvu kažu da to nije moguće. "Nije moguće propisivati mogućnost izdavanja akta za građenje nakon proteka više od deset godina od objave rezultata javnog arhitektonskog natječaja do predaje zahtjeva akta za građenje te pribavljati mišljenja Zavoda", stoji u dokumentu. Ministarstvo također napominje da se ne mogu propisivati odstupanja i izmjene u projektnoj dokumentaciji za ishođenje akata za građenje u odnosu na nagrađeno rješenje, niti za takve izmjene uvjetovati izdavanje akta za građenje.

Ivica Lovrić, dao je pak svoj komentar. "Pa ovo je već nevjerojatno! Tomašević ni iz četvrtog pokušaja nije uspio predati valjani dokument o izmjenama i dopunama GUP-a. Četvrti put! Jadno je, neozbiljno i suludo da mjesec dana prije prvog kruga izbora, ključni dokument za razvoj Zagreba ponovno nije dobio prolaznu ocjenu kod Ministarstva graditeljstva! Nogometnim rječnikom, ne samo da su ga predali u zadnjim minutama produžetaka, već nakon temeljitih konzultacija s VAR sobom i opet promašili!

O svemu smo pitali Grad Zagreb.

- Grad Zagreb je 31. listopada 2024. godine prvi put zatražio suglasnost na izmjene GUP-a, koja je 28. siječnja 2025. odbijena od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine s zahtjevom za ponavljanje javne rasprave. Nakon toga, Grad Zagreb je sukladno uputama Ministarstva nakon traženih izmjena i nove javne rasprave 11. ožujka Ministarstvu predao novu dokumentaciju za izmjene i dopune GUP-a, uključujući izvješće o trećoj javnoj raspravi. Danas je Grad Zagreb od Ministarstva dobio novi dopis u kojem traže dodatne izmjene, no ne i ponavljanje javne rasprave. Ovo je dakle drugi put da je Ministarstvo tražilo dopunu prijedloga izmjena i dopuna GUP-a. O novoj uskrati suglasnosti od strane Ministarstva gradonačelnik Tomislav Tomašević održat će konferenciju za medije sutra u 11 sati u Gradskoj upravi - odgovorili su iz Grada.