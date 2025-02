I Ivica Lovrić oglasio se oko Thompsona: 'Nastupit će 13. lipnja, ja ću to omogućiti kad preuzmem vlast'

Marko Perković Thompson želi na Hipodromu nastupiti 13. lipnja, no iz gradske ustanove Upravljanje sportskim objektima rekli su mu da ne može jer se u to vrijeme održavaju razna sportska i druga događanja, ali da na raspolaganju ima cijeli srpanj i kolovoz. Kandidat za gradonačelnika iz stranke Plavi Grad također se oglasio priopćenjem na tu temu. On tvrdi da će, kad preuzme vlast, glazbeniku omogućiti termin koji on želi.

"Osuđujem Tomaševićevu odluku kojom Marku Perkoviću Thompsonu nije dopušteno održavanje koncerta na Hipodromu u traženom terminu. Odluka predstavlja neprihvatljiv čin diskriminacije i ograničavanja prava na umjetničko izražavanje.

Odbacujem svaki oblik cenzure i selektivnog pristupa dodjeli gradskih lokacija za kulturna i glazbena događanja. Podsjećam i na to da su vrata na grbu Grada Zagreba otvorena jer simboliziraju gostoprimstvo i sigurnost. Već gotovo tisuću godina ta otvorena vrata predstavljaju Zagreb koji s dobrodošlicom prihvaća sve bez obzira na njihova opredjeljenja. Grad Zagreb i dalje mora ostati otvoren za sve umjetnike i izvođače.

Zbog toga ću odmah po preuzimanju vlasti omogućiti Marku Perkoviću Thompsonu da već 13. lipnja ove godine održi koncert na Hipodromu", poručio je u priopćenju. Thopsonov menadžment je objavio kako neće odustati od željenog datuma te su objasnili kako im ponuđeni datumi ne odgovaraju radi već dogovorenih koncerata.

"I dalje ćemo inzistirati na terminu prvog koncerta nove turneje MPT-a na Sv. Antu 13. lipnja, a znamo kako u tom terminu na Zagrebačkom hipodromu nema nikakvih događanja. Očito je kako su nam ponudili termine za koje su znali da su nam neprihvatljivi" objavili su na službenom profilu pjevača.