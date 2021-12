Fuliranje, Katran, Vintage... Gdje večeras u Zagrebu možete dočekati Novu Godinu?

Psiho modo pop, Zagrebačka filharmonija s obradama rock hitova legendarnih Queensa, Mladi i talentirani Filip Rudan s ekipom. Atmosfera na Trgu bana Jelačića od 20 sati večeras će biti vruća, no za one kojima ova glazbena kombinacija nije po volji ili im se ne da stajati nekoliko sati na hladnom, donosimo nekoliko prijedloga za doček Nove godine osim u na glavnom gradskom trgu.

Čudni Matoš u Katranu od početka adventske sezone zanimljivim programom mami poslovnjake i alternativce, a ništa drukčije neće biti na Silvestrovo, jer priprema doček nove godine koji počinje u 18 sati. Nova godina dočekat će se uz najveće hitove devedesetih, pa će Katranom odjekivati zvukovi Nirvane, Daft Punka, BloodHound Gangga, Ushera, Whitney Housteon, Dine Dvornika... Za glazbu je zadužen DJ Frenky, a ulaz je slobodan.

Nova Godina dočekat će se i u Akademiji likovnih umjetnosti, adventskoj lokaciji koja je postala veliki hit među ljubiteljima dobre glazbe. U 2022. godinu uvest će okupljene reper i producent Z++, a svirka počinje u 22 sata. Ulaz je također slobodan. Nešto bliže centru grada, na terasi Oleander Hotela Esplanade, doček će organizirati i Fuliranje. Program počinje u 11, a u 13 sati stiže "pojačanje" u vidu Ljetnog kina s live svirkom, a iza njih slijedi DJ Škrinjica s laganim zagrijavanjem za Novu. Od 19 sati Robert Mareković nastavlja sa zagrijavanjem za Novu 2022. s najvećim hitovima i najpopularnijom glazbom. Program traje do 1 sat ujutro, a u međuvremenu 12 ugostiteljskih kućica i dalje će nuditi najbolje od svog gastro repertoara. U Trnjanskoj 5 "skriva se" Peti Kupe, a riječ je o prvom adventskom klubu. I on organizira veliko veselje za Staru godinu. "Mjuzu" biraju DJ Felver, Pepi Jogarde i Antonijo Zuza, i to od 18 sati do 2 ujutro.

Što se tiče klubova i barova, "nova Jabuka", odnosno novootvoreni klub Dva osam na Jabukovcu također priprema doček Nove godine koji počinje u 19 sati, a nastupat će za Jabučare poznati Tomi Phantasma. Glazbeni program za sjajan provod u "najluđoj noći" bit će za sve ljubitelje darkerskih osamdesetih, electro synth-popa, rokerskih devedesetih i recentnih alter uspješnica. Upad je 70 kuna, a pleše se Joy Division, The Cure, The Sisters Of Mercy, Mizar, The Cult, Siouxsie & The Banshees, Jesus & The Mary Chain, Pixies, Nick Cave, Violent Femmes, The Smiths, Placebo, Editors, Heroes Del Silencio, Iggy Pop... Boogaloo klub u Vukovarskoj također je priredio bogat program, a kreće već u 17 sati. Održavat će se u velikoj i maloj sobi, s time da će će u velikoj sobi vrtjeti DJ-evi Jay Lumen, Gumja, Shipe i Matya, a u maloj sobi glazbu će puštati Peznt i E-Base. Upad je 150 kuna.

Vintage Industrial Bar u Savskoj također nudi bogat program za doček Nove, uz DJ-a koji će puštati sve od soula do trasha. Cijena upada je na dan dočeka, dakle danas, 80 kuna. Fanovi alternative mogu otići i u Močvaru, gdje je također organiziran cjelovečernji program uz DJ-a, a upad je nešto jeftiniji, 49 kuna. Swanky Monkey Garden nudi besplatan provod na Staru godinu, a program počinje u 20 sati. Traje do dva ujutro, a za zabavu i ples pobrinuti će se DJ Blured. No, bilo bi ipak dobro rezervirati svoje mjesto.

U Hali pak se sprema Nova 101 godina. Radio 101 nastavlja organizirati novogodišnje dočeke, pa će se i ove godine uživati u najboljim hitovima ovog radija. DJ Slavin Balen i DJ EXXXTENDED kreirat će odabrani program od 18h pa sve do kraja večeri.