FOTO/VIDEO Upoznajte velikogoričkog Spider-Mana: Vatrogasac u kostimu superheroja razveseljava djecu

Nosi crveno-plavi kostim, penje se na visine bez straha, skače u pomoć i kad skine kostim ponovno postaje ono što u stvarnosti i jest - profesionalni vatrogasac. Njegovo ime je Maximilian Bindernagel Vujnović, a građani ga poznaju kao velikogoričkog Spider-Mana.
Kad god ima priliku, navuče masku, prošeta ulicama Velike Gorice i donese osmijeh na dječja lica. – Očuh me je naučio da volim vatrogasce, Spider-Mana i općenito pomaganje ljudima – priča Maximilian, koji se u Hrvatsku doselio iz Njemačke prije deset godina.
– Kada sam došao nisam znao hrvatski i bio sam malo usamljeni klinac. Nisam imao baš neku zabavu osim videoigara, Spider-Mana i svega što ima veze s tim likom. Moj cilj je bio da tijekom korone malo razveselim djecu, da im izmamim osmijeh na lice, da im poručim da se ne boje biti drugačiji od drugih. I uspio sam. Sad već nekoliko godina veselim klince, idem po bolnicama, radim na puno humanitarki i to me čini istinski sretnim – kaže Max.
Kad ga ljudi vide u kostimu na ulici, često mu se nasmiješe, ali ima i onih koji ga promatraju s čuđenjem, kaže. No, Maximilian se ne obazire. Jer iza maske Spider-Mana krije se i pravi junak. Vatrogasac Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica, koji svakodnevno riskira svoj život da bi spasio tuđe.
Osim što je vatrogasac i humanitarac, Maximilian je i veliki zaljubljenik u adrenalin i prirodu. – Uvijek sam volio adrenalinske stvari, skočio sam par puta iz aviona, volim alpinizam, penjanje, sve što ima veze s visinom, kaže sa smiješkom, što ne čudi, jer i njegov filmski alter ego poznat je po visinama.
U međuvremenu je njegov lik Spider-Mana postao inspiracija mnogima. Djeca mu šalju crteže, roditelji poruke podrške. – Dobio sam puno lijepih poruka, ljudi mi pišu "svaka čast, ti si Hrvatska kakva bi trebala biti". Suze su mi došle na oči i to mi je bila motivacija da nastavim – govori s ponosom Max.
A kako svaki Spider-Man ima svoju Mary Jane, tako i velikogorički ima onu pravu. – Oponašao sam i scenu iz filma, poljubac naopačke. Ja sam, na svu sreću, našao svoju Mary Jane. Bez moje žene ne bih ovo uspio. Ovaj Spider-Man je sveto zauzet – otkrio nam je.