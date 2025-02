FOTO Eksplozija i požar u zagrebačkoj Dubravi: Izgorio stan u zgradi, šteta je ogromna

POČINJU RADOVI

Uskoro kaos u prigradskom prijevozu HŽ-a: Ogroman broj vlakova neće voziti, ostali će znatno kasniti

Od 17. veljače 2025. do daljnjega, od ponedjeljka do petka, na relacijama od Zagreb Glavnog kolodvora do Dugog Sela, Vrbovca, Križevaca i Novoselca u oba smjera dio vlakova neće voziti